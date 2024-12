Las ventas minoristas en México caen en octubre; el peso mexicano mantiene ligera apreciación

Las ventas minoristas en México registraron una caída mensual de 0.30% en octubre de 2024, según los últimos datos oficiales. Esta cifra representa un retroceso en comparación con el promedio histórico mensual de 0.13%, calculado desde 2001. En términos anuales, las ventas minoristas también mostraron debilidad, con una contracción de 1.20% en octubre respecto al mismo mes del año anterior. Fuente: tradingeconomics. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil A lo largo del tiempo, el indicador de ventas minoristas ha mostrado volatilidad significativa, alcanzando un máximo histórico de 9.10% en junio de 2020 tras la reapertura económica y un mínimo de -20.60% en abril de 2020 durante el inicio de la pandemia. En comparación anual, el desempeño histórico promedio desde 2002 ha sido del 2.24%, con un pico de 35.60% en abril de 2021 y una caída récord del -23% en abril de 2020. Reacción del peso mexicano Pese a los datos negativos de ventas minoristas, el peso mexicano mostró una leve apreciación frente al dólar estadounidense. En la primera parte de la jornada, el tipo de cambio osciló entre un máximo de 20.16 pesos por dólar y un mínimo de 20.09, manteniéndose prácticamente sin cambios en términos generales. El USDMXN cotiza mostrando un patrón de triángulo descendente con soporte en 20.1075 y resistencia decreciente en 20.1894. Un rebote desde el soporte podría llevarlo hacia 20.1534 y 20.1894, mientras que una ruptura a la baja apunta a 20.0803 y 20.0597. La baja tendencia indicada por el ADX sugiere movimientos limitados. Fuente: xStation5.

