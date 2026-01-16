LATAM Airlines entra a 2026 con la atención del mercado puesta en resultados y señales operativas

LATAM Airlines llega a 2026 con una operación sólida en 2025 y expectativas centradas en el guidance y la rentabilidad futura.

LATAM Airlines (LTM.US) entra a 2026 con la atención del mercado puesta en la publicación de resultados y, especialmente, en las señales que entregue sobre el nuevo año operativo. La compañía realizará su conference call el 4 de febrero de 2026 a las 10:00 horas en Santiago, instancia clave para evaluar la lectura de demanda, la evolución de tarifas y el control de costos, en un contexto donde combustible y tipo de cambio siguen marcando el pulso del sector aéreo en la región.

Operación 2025 con demanda firme y expansión ordenada

El cierre de 2025 muestra un desempeño operativo sólido. LATAM transportó 87,4 millones de pasajeros, lo que implica un crecimiento anual de 6,6%, mientras que diciembre destacó por una aceleración tanto en tráfico como en capacidad.

Durante ese mes, los ASK crecieron 10,9% y los RPK avanzaron 10,5%, permitiendo sostener un factor de ocupación de 84,5%, una señal clara de que la mayor oferta ha sido absorbida sin un deterioro relevante en los niveles de llenado. La expansión estuvo apoyada por el segmento internacional, el mercado doméstico brasileño y la apertura de nuevas rutas, reforzando la conectividad regional y de largo alcance.

Lectura crediticia más constructiva y mayor exigencia del mercado

En el frente financiero, S&P Global Ratings ajustó la perspectiva de LATAM a positiva y mantuvo la calificación BB, reflejando un desempeño 2025 más fuerte de lo previsto. La agencia elevó su estimación de EBITDA a cerca de USD 4.100 millones, apoyada en menores costos de combustible y mejores ingresos unitarios.

Además, S&P proyecta para 2026 un crecimiento de capacidad cercano al 9%, con factores de ocupación estables en torno al 84%. Esta mejora en la lectura crediticia eleva también el estándar de ejecución, ya que el mercado ahora exigirá consistencia en márgenes y una generación de caja sostenible.

Flota y balance como eje central del debate en 2026

El plan de flota será uno de los principales puntos de análisis hacia adelante. LATAM cuenta con 140 aeronaves aseguradas desde 2026, incluidas 68 entregas en los próximos dos años, además del acuerdo con Embraer por 24 E2 firmes y opciones adicionales.

Este crecimiento respalda la estrategia comercial y la expansión de red, pero también incrementa la sensibilidad del balance y del perfil de deuda. En este contexto, la sostenibilidad de márgenes EBITDA por sobre 20% y de FFO sobre deuda por encima de 45% será determinante para mantener una percepción positiva del riesgo crediticio.

De cara a la llamada de resultados, los inversionistas pondrán el foco en el tono del guidance para 2026, en la capacidad de sostener rentabilidad con mayor oferta y en la gestión de variables clave como jet fuel y FX. La combinación de una demanda aún firme, una expansión ordenada y una disciplina financiera estricta será el factor central para validar la historia de LATAM Airlines en el nuevo ciclo operativo que comienza.

Análisis del precio

Desde el punto de vista técnico el precio de LATAM mantiene una tendencia alcista bien definida, con cotizaciones cerca de máximos de 52 semanas y por encima de sus medias móviles relevantes, lo que confirma fortaleza del impulso. El avance reciente muestra aceleración del momentum, aunque con señales de extensión en el corto plazo, lo que aumenta la probabilidad de pausas o consolidaciones laterales tras el rally. Mientras el precio se mantenga sobre zonas de soporte dinámico asociadas a medias de corto y medio plazo, el sesgo técnico seguirá siendo constructivo, aunque con mayor sensibilidad a correcciones si el flujo de noticias o resultados decepciona.

Fuente: xStation5.

___________

