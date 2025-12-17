Lennar cae tras resultados débiles y guía conservadora

Lennar, uno de los mayores desarrolladores residenciales de Estados Unidos, presentó sus resultados financieros del cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2025, los cuales decepcionaron levemente al mercado. A pesar de mantener volúmenes de ventas elevados, los resultados quedaron por debajo del consenso y el guidance para el próximo trimestre apunta a una desaceleración adicional del crecimiento de beneficios.

En el cuarto trimestre, Lennar registró un beneficio por acción ajustado (EPS) de USD 2,03, muy por debajo tanto del dato del año anterior (USD 4,06) como de las previsiones del mercado (USD 2,24). Los ingresos alcanzaron USD 9.370 millones, lo que representa una caída interanual de 5,8%, aunque superaron ligeramente las expectativas de los analistas. El margen bruto en ventas de viviendas descendió a 17%, desde 22,1% un año atrás. El precio promedio de venta fue de USD 386.000.

El panorama para el primer trimestre de 2026 es aún más conservador: la compañía prevé nuevos pedidos de 18.000–19.000 unidades (frente a unas 20.300 esperadas por el mercado) y un margen bruto de 15–16% (vs 16,9% esperado), ambos por debajo del consenso. Analistas de Citi, Barclays y RBC destacan que los resultados débiles y el guidance inferior a lo previsto confirman la presión sobre la demanda inmobiliaria, la creciente competencia del mercado secundario y la ausencia de una rápida estabilización de márgenes, lo que se tradujo en caídas de la acción antes de la apertura de la sesión de hoy.

Las acciones de la compañía cotizan por debajo del precio de apertura del miércoles, en la zona de los mínimos recientes del 18 de noviembre. Mientras el precio se mantenga por debajo de la media móvil exponencial de 100 días (curva morada en el gráfico), es probable que continúe la tendencia técnica bajista. Fuente: xStation



________



👉 Abre tu cuenta real en XTB aquí