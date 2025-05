Leve alza del dólar en Chile pese a señales de debilidad económica en EE. UU.

El tipo de cambio en Chile abrió la jornada de este viernes con una subida marginal del 0,2%, cotizándose en 941 pesos por dólar. Este movimiento responde principalmente a factores internacionales, en una sesión marcada por la ausencia de catalizadores económicos locales y nuevas señales de enfriamiento en la economía estadounidense. EE. UU.: datos débiles refuerzan expectativas de recortes Los últimos datos macroeconómicos en Estados Unidos sugieren un entorno más débil de lo anticipado, lo que ha intensificado las apuestas del mercado por una postura monetaria más flexible por parte de la Reserva Federal: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Las expectativas de inflación a cinco años se ubicaron ligeramente por debajo de lo proyectado.

El índice de confianza del consumidor se situó en 52,2 puntos, por debajo del consenso de 52,5. Estas cifras alimentan la idea de que la Fed podría optar por recortes de tasas de interés durante el segundo semestre de 2025, en línea con el debilitamiento progresivo de la demanda interna. Contexto externo: presiones bajistas para el dólar y retroceso del cobre A nivel global, el dólar continúa enfrentando presiones bajistas frente a otras divisas, en medio de especulaciones sobre un posible respaldo estratégico de la administración estadounidense a un dólar más débil como herramienta comercial. Al mismo tiempo, los futuros del cobre registran nuevas caídas, reflejando la persistente incertidumbre en torno al comercio global, un factor clave para economías exportadoras como la chilena. Perspectivas para el peso chileno En este entorno mixto, caracterizado por la volatilidad internacional y la debilidad económica en EE. UU., se espera que el tipo de cambio chileno fluctúe entre los 930 y 950 pesos por dólar durante la jornada. La trayectoria dependerá en gran parte de: La evolución del apetito por riesgo global.

Movimientos adicionales en los precios de materias primas.

Señales más claras respecto a la política monetaria de la Fed. Este escenario refleja una alta sensibilidad del mercado local a factores externos, particularmente en ausencia de noticias económicas relevantes dentro de Chile.

