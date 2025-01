Ligeras correcciones en China

Los mercados asiáticos cotizan sin grandes cambios mientras los inversores esperan los datos clave de inflación de Estados Unidos. El Nikkei de Japón subió un 0,3% mientras que el CSI 300 de China bajó un 0,2%. El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, fue arrestado en una operación antes del amanecer por su intento fallido de instaurar la ley marcial en diciembre. Por otro lado, el pincipal índice bursátil del país, el KOSPI, ha subido un 0,3% ya que se espera que el Banco de Corea recorte los tipos en 25 puntos básicos mañana debido a los desafíos económicos que enfrenta el país. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil En medio de la agitación política, los mercados de Corea del Sur registraron las mayores salidas de divisas desde marzo de 2020, con 3.860 millones de dólares en diciembre. Mercado de divisas El yen japonés se fortalece un 0,4% después de que el gobernador del BOJ, Ueda, indicara posibles alzas de tipos en la reunión de la próxima semana, citando perspectivas positivas de crecimiento salarial. El BOJ puso fin a los tipos negativos el pasado mes de marzo y los elevó hasta el 0,25% en julio. Los mercados descuentan ahora un mayor ajuste ya que la inflación se mantiene por encima del 2%. El dólar se mantiene estable por debajo de máximos de dos años mientras los mercados tienen el foco puesto en los datos de inflación de Estados Unidos y las perspectivas de política monetaria de la Reserva Federal. Noticias corporativas Estados Unidos planea aplicar controles adicionales a las exportaciones de chips de TSMC y otros fabricantes para restringir el flujo de semiconductores avanzados a China, lo que se suma a las medidas existentes de la administración Biden. Las nuevas regulaciones tienen como objetivo aumentar el escrutinio de los clientes chinos con posibles vínculos militares. TikTok anunció el domingo sus planes de cerrar su aplicación estadounidense antes de la fecha límite de prohibición federal, a menos que la Corte Suprema lo impida. La compañía estima que un tercio de sus 170 millones de usuarios estadounidenses dejarían de acceder a la plataforma en el plazo de un mes tras la prohibición. Nippon Steel busca la cooperación con la administración entrante de Trump para salvar su adquisición de US Steel por 15.000 millones de dólares tras el rechazo de Biden. La empresa presentó demandas impugnando la decisión de Biden, mientras que sus rivales nacionales Cleveland-Cliffs y Nucor preparan una contraoferta conjunta. Cotización de materias primas El oro cotiza estable en los 2.675,90 dólares mientras el cobre retrocede un 0,6% hasta los 9.101,50 dólares a pesar de las importaciones chinas récord de diciembre. Todo ello al tiempo que los mercados evalúan el potencial impacto de las medidas arancelarias planeadas por Trump. Los precios del petróleo se estabilizaron con el Brent a 79,95 dólares y el West Texas en 76,45 dólares, alcanzando máximos de los últimos cuatro meses por el impacto de las sanciones rusas. Los datos del API mostraron que los inventarios de crudo de Estados Unidos cayeron 2,6 millones de barriles la semana pasada, mientras que las existencias de gasolina aumentaron 5,4 millones de barriles.

