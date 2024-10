Lo que tienes que saber antes de la FED

🏦 Previa para la decisión de tasas en la Fed, ¡revísalo en xStation! Decisión de Tasas de la Fed La decisión de tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed) este miércoles se perfila como un evento clave que podría generar una alta volatilidad en los mercados. Se espera que la Fed inicie su ciclo de recortes de tasas, lo que ha despertado optimismo en los índices bursátiles, que ya han mostrado un rendimiento positivo en las últimas semanas. El S&P 500, en particular, ha registrado su mejor desempeño del año, reflejando expectativas sobre una flexibilización de la política monetaria. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil

Fuente: zerohedge El comienzo de la semana ha sido relativamente tranquilo, con los mercados continuando con el buen rendimiento de la semana anterior. Sin embargo, este ambiente de calma podría cambiar drásticamente si la Fed toma decisiones inesperadas o se desvía de las proyecciones del mercado.



Perspectivas del Mercado de Tasas Al momento de escribir este informe, el CME FedWatch muestra una probabilidad del 67% de que la Fed realice un recorte de 50 puntos básicos, lo que representa un fuerte aumento frente a la probabilidad del 34% de la semana pasada. Si bien estas expectativas son volátiles, el consenso del mercado es que se avecina una baja en las tasas de interés. El discurso de Jerome Powell en Jackson Hole refuerza esta visión al señalar que la política monetaria debe ajustarse a las condiciones actuales, lo que parece dejar de lado la lucha frontal contra la inflación y centrarse en un equilibrio económico más amplio. Fuente: CME Impacto en los Mercados Financieros Los futuros de los fondos federales reflejan un nivel de incertidumbre no visto desde 2015. Factores como una inflación persistente, una desaceleración económica y cambios en el empleo han generado señales contradictorias en la economía, lo que ha aumentado la incertidumbre sobre el alcance y el ritmo de los recortes de tasas. En el ámbito accionario, sectores como los REIT podrían beneficiarse de un entorno de tasas más bajas, ya que las valoraciones inmobiliarias y las tasas hipotecarias tienden a ajustarse favorablemente en estos escenarios. Asimismo, la industria automotriz podría ver un repunte en las ventas gracias a las mejores condiciones para los préstamos. Fuente: BofA



El mercado ha mostrado un comportamiento mixto tras los recortes de tasas de interés por parte de la Reserva Federal, según datos recopilados de diversas etapas históricas. En promedio, el S&P 500 ha caído un 1.1% tres meses después de un recorte, aunque seis meses después tiende a mostrar una ligera recuperación del 4.4%, y al cabo de un año los rendimientos suelen ser positivos, con un aumento promedio de 4.9%. Sin embargo, los resultados varían significativamente según el contexto. En casos como el de 1973 y 2001, se observan pérdidas considerables un año después de los recortes, con caídas de 36.0% y 14.9% respectivamente. Por otro lado, en años como 1982 y 1998, los mercados experimentaron recuperaciones robustas, con subidas de 36.5% y 27.3% un año después del recorte. Este análisis resalta que el comportamiento del mercado depende en gran medida del entorno económico en el que se implementan los recortes. Fuente: PinPoint Macro Analytics.



Posible Reacción del Mercado de Divisas EUR/USD: Un recorte de tasas en EE.UU. podría debilitar al dólar frente al euro, impulsando el par EUR/USD al alza. Este efecto se acentuaría si el Banco Central Europeo mantiene su política actual, manteniendo la diferencia de tasas de interés entre ambas regiones. Sin embargo, si la Fed adopta un tono moderado sobre futuros recortes, el impacto alcista sobre el euro podría ser limitado. USD/JPY: Esta semana, además de la decisión de la Fed, el Banco de Japón (BoJ) también dará a conocer su decisión de política monetaria, y se espera que mantenga su enfoque hacia un endurecimiento gradual de las tasas. El mercado ha comenzado a posicionarse a favor del yen, anticipando que el BoJ podría continuar con un enfoque de política monetaria más restrictivo. Este escenario podría llevar a una apreciación del yen frente al dólar, haciendo que el par USD/JPY caiga. Si la Fed baja las tasas mientras el BoJ mantiene su política de aumento de tasas, el diferencial entre ambas economías se ampliaría, lo que favorecería aún más al yen y podría empujar el par por debajo de niveles clave de soporte. USD/CLP: El peso chileno podría beneficiarse de un recorte de tasas en EE.UU., ya que el dólar se debilitaría en los mercados emergentes. Además, la correlación positiva entre el peso chileno y el precio del cobre podría generar un impulso adicional para el USD/CLP, dado que un escenario de tasas más bajas tiende a favorecer a los activos ligados a commodities. ¿Cómo debería reaccionar el mercado? Si la Fed cumple con las expectativas de un recorte de 50 puntos básicos, podríamos ver un debilitamiento general del dólar a nivel global, lo que impulsaría monedas como el euro, el yen y el peso chileno. Los activos de riesgo, como las acciones y los commodities, también podrían recibir un impulso inicial, dado que una política monetaria más relajada suele fomentar la toma de riesgos. Sin embargo, la reacción del mercado dependerá en gran medida de las señales que dé la Fed sobre futuros recortes. Si se percibe que este es el comienzo de un ciclo prolongado de recortes, es probable que los mercados reaccionen con mayor optimismo y prolonguen su rally. Por el contrario, si la Fed deja entrever que este recorte será limitado, el optimismo podría desvanecerse rápidamente, generando una corrección en los activos de riesgo y una recuperación parcial del dólar. Análisis Técnico US100 Escenario Alcista (Recorte sorpresa de 50 pb): Si la Fed anuncia un recorte de 50 puntos básicos, el mercado podría reaccionar de manera positiva, rompiendo las resistencias actuales. El nivel de 19525.33 (Fibonacci 200%) es el primer objetivo inmediato a romper, seguido de la resistencia en 19818.66 .

(Fibonacci 200%) es el primer objetivo inmediato a romper, seguido de la resistencia en . El impulso adicional podría llevar al índice a alcanzar niveles más altos, debido al optimismo sobre una postura monetaria más laxa de lo esperado. Escenario Bajista o Neutro (Recorte de 25 pb): Un recorte de 25 pb ya ha sido en gran parte descontado por el mercado, lo que podría limitar el impulso alcista. En este caso, es posible que se observe una corrección hacia los niveles de soporte cercanos.

Los niveles clave de soporte se encuentran en 19303.53 y 19047.48 (Fibonacci 100%). Si estos niveles se rompen, el precio podría dirigirse hacia el soporte más bajo en 18572.73, donde podría haber una mayor presión vendedora. Rollover en el mismo día Recordamos que mañana se llevará a cabo un rollover. Este proceso permite a los inversores mantener posiciones abiertas en CFDs basados en contratos de futuros, incluso después de la fecha de vencimiento del contrato. En lugar de cerrar automáticamente la posición al expirar el contrato, el bróker traspasa la posición a un nuevo contrato con una fecha de vencimiento más lejana. Este mecanismo es habitual en futuros de activos como índices y materias primas, lo que garantiza que los inversores puedan mantener su exposición al activo subyacente sin tener que abrir nuevas posiciones manualmente tras el vencimiento. En los contratos de futuros, las partes acuerdan intercambiar un activo a un precio específico en una fecha determinada. Si no se realiza un rollover al vencimiento del contrato, la posición se cierra, lo que obliga al inversor a abrir una nueva posición si desea continuar en el mercado. Con el rollover automático, el contrato expira, pero el CFD cambia su subyacente al nuevo contrato futuro, manteniendo la posición abierta sin interrupciones. Este mecanismo es ideal para aquellos que buscan una gestión más eficiente y mantener una exposición a largo plazo en ciertos mercados. Para más detalles acerca de los activos que tendrán rollover: https://www.xtb.com/lat/noticias-corporativas/avisos-de-trading?page=1



