Lockheed Martin aumenta su dividendo un 4,8% 💵

Lockheed Martin (LMT.US) ha decidido aumentar su dividendo hasta los 3,30 d贸lares. La compa帽铆a paga un dividendo cada trimestre, lo que implica un dividendo anualizado de 13,2 d贸lares. Por tanto, la tasa de dividendo anual para los pr贸ximos 12 meses es ahora del 2,19%. Para la compa帽铆a, este es el 22潞 a帽o consecutivo en el que aumenta el dividendo pagado. El principal beneficio de Lockheed Martin esta semana se debi贸 al empeoramiento del conflicto en Oriente Medio. A medida que aumentaban las preocupaciones sobre la estabilidad de la situaci贸n geopol铆tica, las cotizaciones de las empresas de defensa registraron fuertes beneficios. En el caso de Lockheed, el precio subi贸 un 3,2% durante la semana, estableciendo as铆 un nuevo nivel ATH. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil En cuanto a los niveles hist贸ricos de crecimiento del dividendo, el aumento del 4,8% se mantiene por debajo del aumento anual medio de los 煤ltimos 3 y 5 a帽os. Al mismo tiempo, la tasa de dividendo se mantiene en su nivel m谩s bajo en 10 a帽os. La compa帽铆a ha mantenido un crecimiento constante de los dividendos durante los 煤ltimos 10 a帽os, y los recientes aumentos en el precio de la compa帽铆a han llevado la tasa de dividendos a sus niveles m谩s bajos en la 煤ltima d茅cada. Fuente: Bloomberg Finance L.P. Con el aumento de las tensiones geopol铆ticas, el precio de las acciones de la compa帽铆a refleja cada vez m谩s las esperanzas de los inversores de que Lockheed Martin se beneficie de la situaci贸n incierta y el aumento de la demanda de equipos militares, lo que al mismo tiempo aleja a la compa帽铆a de una valoraci贸n basada 煤nicamente en dividendos. Sin embargo, al observar la historia de la compa帽铆a y el mantenimiento de pagos de dividendos ininterrumpidos y el crecimiento desde principios de la d茅cada de 2000, se puede ver que sigue siendo una propuesta interesante para los inversores que buscan empresas de dividendos. Lockheed Martin (intervalo 1D) La compa帽铆a hab铆a estado en una tendencia alcista desde febrero de 2024, cuyos l铆mites superiores rompi贸 agresivamente despu茅s de fines de julio. La geometr铆a del mercado indicar铆a que una repetici贸n de la ruptura en octubre alcanzar铆a el 谩rea de $ 665 / acci贸n. Sin embargo, conviene recordar que una medida de este tipo implicar铆a un aumento dr谩stico de los ratios fundamentales actuales, lo que, dado el modelo de negocio relativamente inflexible de la empresa, ser铆a dif铆cil de justificar en los pr贸ximos 12 meses, lo que situar铆a a la empresa muy por encima de los ratios medios de los 煤ltimos cinco a帽os. En el caso de Lockheed Martin, la valoraci贸n actual indica un ratio P/E adelantado de 22,5x, con valores medios de los 煤ltimos 5 a帽os de 16,2x. Un impulso alcista adicional de las acciones crear铆a un riesgo de mayor sensibilidad de las acciones junto con valoraciones m谩s altas. Fuente: xStation5

