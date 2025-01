Lockheed Martin informa caídas en el cuarto trimestre en programas clasificados y emite pronósticos conservadores para 2025

Lockheed Martin Corp. (LMT.US) publicó hoy su informe de beneficios del cuarto trimestre de 2024, con acciones que cayeron hasta un 3,5 % en las operaciones previas a la apertura del mercado, ya que el gigante de la defensa lidió con caídas significativas en programas clasificados y emitió pronósticos para 2025 menores a los esperados. A pesar de una cartera de pedidos récord que demuestra una fuerte demanda global, la empresa enfrenta desafíos con la ejecución del programa y las actualizaciones tecnológicas. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Resultados del cuarto trimestre de 2024: Ingresos: 18.620 millones de dólares (-1,3 % interanual) frente a los 18.840 millones de dólares previstos

BPA: 2,22 frente a 7,58 dólares interanual

Beneficio operativo: 696,0 millones de dólares (-70 % interanual) frente a los 2.070 millones de dólares previstos

Flujo de caja libre: 441,0 millones de dólares (-73 % interanual) frente a los 1.260 millones de dólares previstos

Cartera de pedidos: 176.040 millones de dólares (+9,6 % interanual) Rendimiento del segmento: Aeronáutica: 8.010 millones de dólares de ingresos (+5,2 % interanual), 434 millones de dólares de beneficio operativo (-43 % interanual)

Misiles y control de fuego: 3.410 millones de dólares de ingresos (+7,6 % interanual), 804 millones de dólares de pérdida operativa

Sistemas rotatorios y de misión: 4.260 millones de dólares de ingresos (-9,6 % interanual), 513 millones de dólares de beneficio operativo (-11 % interanual)

Espacio: $2,94 mil millones de ingresos (-13 % interanual), $283 millones de beneficio operativo (-7,8 % interanual) Perspectivas financieras para 2025: Ventas netas: $73,75-74,75 mil millones frente a los $74,02 mil millones esperados

BPA: $27,00-27,30 frente a los $27,82 esperados

Flujo de caja libre: $6,60-6,80 mil millones frente a los $6,45 mil millones esperados

Beneficio operativo del segmento de negocios: $8,10-8,20 mil millones

Gasto de capital: ~$1,90 mil millones Impactos significativos del programa: Se registraron $2 mil millones en pérdidas en programas clasificados en 2024

$1,4 mil millones de pérdida en la cartera de misiles y control de fuego

$555 millones de sobrecosto en la división de aeronáutica

El programa F-35 experimenta retrasos en la implementación de la actualización de tecnología 3

Entrega de 62 aviones F-35 en T4 Comentario del CEO: Jim Taiclet destacó el crecimiento de las ventas del 5% de la empresa y la cartera de pedidos récord como evidencia de la fuerte demanda mundial de tecnología de defensa avanzada. Caracterizó el año 2024 como "exitoso y productivo" a pesar de los importantes desafíos del programa. Lockheed Martin Corp. (LMT.US D1 Interval) La acción cotiza ligeramente por debajo de la media móvil simple (SMA) de 30 días en la preapertura. Los bajistas apuntarán a volver a probar los mínimos de enero en 460 dólares, mientras que los alcistas intentarán romper la resistencia en el nivel de retroceso de Fibonacci del 23,6%, que está empezando a coincidir con la media móvil simple (SMA) de 50 días. Es probable que el RSI muestre signos de divergencia bajista, mientras que se espera que el MACD se ajuste en la apertura del mercado. Fuente: xStation

