Logan, de la Fed, ve que la tasa puede estar cerca de la neutralidad; señala recortes de tasas cautelosos 🔍

Después de los comentarios de Neel Kashkari de la Fed, Lorie K. Logan, CEO del Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos de Dallas, comentó la política de la Fed y las tasas de interés en los EE. UU. Los comentarios de Logan del miércoles se prepararon antes de la publicación de la lectura del IPC de EE. UU. de octubre. El aumento en los rendimientos de los bonos refleja en parte un aumento en las primas por plazo; si el aumento continúa, la Fed puede necesitar una política menos restrictiva.

El mercado laboral se está enfriando gradualmente, pero no se está debilitando materialmente.

Los riesgos al alza para la inflación y el riesgo a la baja para el empleo apuntan a que las condiciones financieras plantean los mayores desafíos potenciales para la política monetaria.

El banco central estadounidense probablemente necesitará más recortes de tasas de interés, pero debería proceder con cautela.

Los modelos muestran que la tasa de fondos federales podría estar muy cerca de la tasa neutral.

Si la Fed recorta demasiado, más allá del nivel neutral, la inflación podría volver a acelerarse. Es difícil saber cuántos recortes de tasas serán necesarios por parte de la Reserva Federal y cuán pronto deberán realizarse.

La Reserva Federal ha logrado grandes avances en la reducción de la inflación y el restablecimiento del equilibrio de la economía.

La Reserva Federal aún no ha recuperado por completo la estabilidad de precios y la actividad económica estadounidense es resiliente.

"Este informe se proporciona s贸lo con fines de informaci贸n general y con fines educativos. Cualquier opini贸n, an谩lisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversi贸n o recomendaci贸n en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptar谩 responsabilidad por ninguna p茅rdida o da帽o, incluida, sin limitaci贸n, cualquier p茅rdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha informaci贸n. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Aseg煤rese de comprender los riesgos asociados. "