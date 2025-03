Los beneficios de Nvidia y su previsión superan las expectativas de Wall Street; las acciones suben ligeramente en el mercado fuera de horario en EE.UU.

Nvidia ha publicado sus beneficios trimestrales correspondientes al Q4 fiscal de 2025. Tanto los ingresos como el beneficio por acción (BPA) superaron las expectativas; sin embargo, la reacción inicial del mercado fue moderada. La acción subió menos del 1 % en el mercado fuera de horario, mientras que el índice US100 pasó de una posición neutral a una subida del 0,25 %. No obstante, la reacción final en Wall Street es mixta, a pesar del sólido informe de beneficios. Ingresos: 39.300 millones de dólares vs. 38.100 millones esperados

BPA ajustado: 0,89 dólares vs. 0,84 - 0,85 dólares esperados

Ingresos del sector de centros de datos: 35.600 millones de dólares vs. 34.090 millones esperados

Margen bruto: 73,5 %, en línea con las previsiones La empresa espera que los ingresos del Q1 2025 alcancen los 43.000 millones de dólares (con un 2 % de tolerancia en cada dirección) frente a los 42.300 millones estimados en Wall Street. Además, anunció que ha iniciado con éxito la producción a gran escala de Blackwell y experimenta una demanda excepcionalmente fuerte de chips de inteligencia artificial de próxima generación. También declaró un dividendo trimestral simbólico de 0,01 dólares por acción.

