Los beneficios del cuarto trimestre de BlackRock superaron las expectativas y establecieron un récord de $641 mil millones en entradas anuales

BlackRock Inc. (BLK.US) informó el miércoles sólidos resultados del cuarto trimestre de 2024, con acciones que subieron hasta un 2,7% en las operaciones previas al mercado, ya que los beneficios ajustados superaron las estimaciones de los analistas. El administrador de activos más grande del mundo demostró un crecimiento sólido en todas sus plataformas, particularmente en ETF y mercados privados, aunque los activos bajo administración no cumplieron con las expectativas. La sorpresa implícita de los beneficios fue positiva, ya que los beneficios por acción superaron las estimaciones en un 4,1%. BlackRock tuvo un desempeño excepcional en el cuarto trimestre con una fortaleza notable en los flujos de ETF y la expansión del mercado privado, mientras que su segmento de servicios tecnológicos mostró un impulso continuo. La compañía se benefició de una mayor participación de los clientes y un crecimiento significativo en inversiones alternativas. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Resultados del cuarto trimestre de 2024 de BlackRock: Ingresos: 5.680 millones de dólares frente a los 5.590 millones de dólares previstos (+23 % interanual)

BPA ajustado: 11,93 dólares frente a los 11,46 dólares previstos (9,66 dólares interanual)

Activos bajo gestión: 11,55 billones de dólares frente a los 11,66 billones de dólares previstos (+15 % interanual)

Entradas netas: 281.420 millones de dólares frente a los 198.410 millones de dólares previstos (+194 % interanual)

Ingresos por comisiones base y préstamos de valores: 4.420 millones de dólares frente a los 4.380 millones de dólares previstos

Ingresos por servicios tecnológicos: 428 millones de dólares frente a los 417,5 millones de dólares previstos

Margen operativo ajustado: 45,5 % frente al 44,8 % previsto Rendimiento del segmento: Entradas a largo plazo: 200.670 millones de dólares (frente a los 159.930 millones de dólares previstos)

Entradas netas de capital: $126.57 mil millones (frente a los $73.47 mil millones esperados)

Entradas netas de renta fija: $23.78 mil millones

Entradas netas institucionales: $53.38 mil millones

Entradas netas minoristas: $4.65 mil millones

Honorarios por desempeño de asesoría de inversiones: $451 millones (frente a los $369.5 millones esperados) Desarrollos estratégicos y perspectivas para 2025: Completada la adquisición de Global Infrastructure Partners por $12.5 mil millones

Cierres pendientes de adquisiciones de HPS Investment Partners ($12 mil millones) y Preqin Ltd. ($3.1 mil millones)

Lanzamiento de ETF de Bitcoin que muestra un fuerte crecimiento con más de $50 mil millones en activos

El negocio anual de ETF atrajo $390 mil millones en flujos totales para 2024

Entradas anuales totales récord de $641 mil millones en todos los productos El CEO Larry Fink expresó una fuerte confianza en la trayectoria de la empresa, afirmando que "BlackRock entra en 2025 con más "La compañía tiene un potencial de crecimiento y crecimiento que nunca. Esto es sólo el comienzo". La expansión estratégica de la compañía en los mercados privados a través de adquisiciones recientes la posiciona para competir con líderes de la industria como Blackstone, KKR y Apollo Global Management. La compañía anunció varios cambios de liderazgo, incluyendo a Joe DeVico como jefe del negocio de clientes de las Américas y el establecimiento de una nueva oficina de socios globales para supervisar las relaciones con los principales inversores, tras la salida de Mark Wiedman, un veterano de 20 años de la firma. La acción sube un 2,7% en las operaciones previas a la apertura del mercado a $989. Fuente: xStation

