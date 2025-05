Los bonos estadounidenses están devolviendo parcialmente su alza tras el anuncio de Trump. 📉

La reacci贸n inicial del mercado ante la sugerencia de Trump de imponer un arancel del 50鈥% a los productos de la UE llev贸 a los inversores a adoptar una estrategia de aversi贸n al riesgo (risk-off), lo que provoc贸 fuertes ca铆das tanto en el mercado de renta variable como en el mercado de criptomonedas. Simult谩neamente, los instrumentos de deuda registraron un crecimiento din谩mico. En particular, los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 a帽os y de los Bunds alemanes a 10 a帽os experimentaron una ca铆da notable. Sin embargo, ahora se observa una p茅rdida parcial de impulso en el mercado de bonos estadounidense. Al mismo tiempo, el descenso de los rendimientos de los bonos alemanes sigue siendo m谩s acusado. Es importante recordar que los rendimientos de los bonos estadounidenses no est谩n determinados 煤nicamente por los inversores que buscan activos de refugio seguro (safe haven), sino tambi茅n por las preocupaciones sobre la estabilidad de la deuda de EE.鈥疷U. La incertidumbre relacionada con las pol铆ticas del Presidente de EE.鈥疷U., junto con la presi贸n adicional generada por el proyecto de ley aprobado ayer que incrementa a煤n m谩s el d茅ficit presupuestario estadounidense y el ritmo r茅cord de endeudamiento, est谩n limitando parcialmente nuevas ca铆das en los rendimientos de los bonos estadounidenses. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formaci贸n Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 a帽os se est谩n recuperando parcialmente de las ca铆das provocadas por el anuncio de Trump. Fuente: Bloomberg Finance L.P.

