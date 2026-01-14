Los consumidores estadounidenses siguen gastando a finales de 2025 📈📌

Ventas minoristas en EE. UU.:
Ventas minoristas (MoM): +0,6% (previsto +0,5%; previo 0,0%).
Ventas minoristas subyacentes (MoM): +0,5% (previsto +0,4%; previo +0,4%).
Las ventas minoristas y de servicios de alimentación en EE. UU. aumentaron hasta USD 735.900 millones en noviembre de 2025, con una alza de 0,6% mensual y de 3,3% interanual, lo que confirma una demanda del consumidor sólida hacia el cierre del año. En el período septiembre–noviembre, las ventas crecieron 3,6% interanual, pese a una leve revisión a la baja del dato de octubre. El avance fue generalizado: el comercio minorista subió 0,6% m/m, mientras que los minoristas no presenciales (e-commerce) registraron una alza de 7,2% interanual y los servicios de comida y bebidas aumentaron 4,9% interanual, reforzando la fortaleza del consumo y de los servicios.
Inflación de precios al productor (IPP) en EE. UU.:
IPP (MoM): +0,2% (previsto +0,2%; previo +0,3%).
IPP (YoY): +3,0% (previsto +2,7%; previo +2,7%).
IPP subyacente (MoM): 0,0% (previsto +0,2%; previo +0,1%).
IPP subyacente (YoY): +3,0% (previsto +2,7%; previo +2,6%).
Los precios al productor subieron 0,2% m/m en noviembre, elevando el IPP general a +3,0% interanual, impulsado por bienes, especialmente energía, que compensaron la inflación plana en servicios. Los bienes de demanda final aumentaron 0,9% m/m, el mayor avance desde comienzos de 2024, con energía +4,6% y gasolina +10,5%. Los servicios de demanda final no variaron, afectados por menores márgenes comerciales. Las presiones subyacentes se mantuvieron firmes: el IPP subyacente (ex alimentos, energía y comercio) avanzó 0,2% m/m y 3,5% interanual, el ritmo anual más alto desde marzo.
EURUSD (M15)
Fuente: xStation5
