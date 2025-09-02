Si analizamos los principales componentes de la inflación en la eurozona, se espera que los alimentos, el alcohol y el tabaco registren la tasa anual más alta en agosto (3,2%, frente al 3,3% de julio), seguidos de los servicios (3,1%, frente al 3,2% de julio), los bienes industriales no energéticos (0,8%, estable respecto a julio) y la energía (-1,9%, frente al -2,4% de julio).
IPC de la Eurozona – Datos de inflación (avance) de agosto:
- IPC: Real: 0,2% intermensual; anterior: 0,0% intermensual
- IPC: Real: 2,1% interanual; previsión: 2,1% interanual; anterior: 2,0% interanual
- IPC subyacente: Real: 2,3% interanual; previsión: 2,2% interanual; anterior: 2,3% interanual
Fuente:Eurostat
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "