Los datos del mercado inmobiliario de EE. UU. resultan mucho más débiles de lo previsto 🎉

Permisos de construcción en EE. UU.: 1,312M (Previsión 1,37M, Anterior 1,362M)
-
Mensual (MoM): -3,7% (Previsión 0,6%, Anterior -2,2%)
Inicios de vivienda en EE. UU.: 1,307M (Previsión 1,365M, Anterior 1,428M)
Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamenteHazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil
-
Mensual (MoM): -8,5% (Previsión -4,4%, Anterior 5,2%, Revisado 3,4%)
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "