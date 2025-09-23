Los datos del PMI de EE. UU. de septiembre están en línea con las expectativas

Los datos del PMI (Índice de Gestores de Compras) de EE. UU. correspondientes a septiembre de 2025 han sido consistentes con las expectativas del mercado, lo que sugiere una economía que sigue expandiéndose, aunque con señales de moderación.
Datos clave:
-
Índice PMI de la industria: 52 (pronóstico: 52; anterior: 53)
- Índice PMI de los servicios: 53,9 (pronóstico: 54; anterior: 54,5)
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "