Los datos del PMI de Francia y Alemania fueron inferiores a lo esperado y de menos de 50, lo que indica una contracción económica en sectores clave. Los PMI de manufactura de ambos países fueron los más débiles entre las cifras reportadas, lo que subraya las dificultades actuales en la producción industrial. PMI de Alemania En Alemania, el PMI compuesto cayó a 47,3 desde 48,6, lo que refleja una desaceleración más amplia en la actividad económica. El PMI manufacturero registró una ligera mejora a 43,2 (anterior: 43,0), pero sigue profundamente en territorio de contracción. El PMI de servicios cayó bruscamente a 49,4, incumpliendo las previsiones de 51,8 y deslizándose hacia la contracción, lo que indica una mayor presión sobre el sector de servicios. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil PMI de Francia En Francia, el PMI compuesto vio una pronunciada caída a 44,8 desde 48,1, lo que apunta a un empeoramiento de la crisis económica. El PMI manufacturero se ubicó en 43,2, por debajo de la previsión de 44,6 y del 44,5 anterior, lo que destaca la continua debilidad en el sector industrial. El PMI de servicios también cayó significativamente a 45,7, por debajo del 49,0 esperado y cayendo aún más desde su nivel anterior de 49,2, lo que indica una contracción más pronunciada en la actividad de servicios. Las lecturas por debajo de 50 en ambos países indican una contracción de la actividad económica, con Francia experimentando caídas más pronunciadas en su sector de servicios y Alemania mostrando un empeoramiento de las condiciones tanto en la industria manufacturera como en los servicios. Estas cifras reflejan desafíos más amplios en las economías más grandes de la eurozona. 09:30 AM GMT, Alemania - Datos del PMI de noviembre: PMI compuesto HCOB de Alemania: real 47,3; anterior 48,6;

PMI manufacturero HCOB de Alemania: real 43,2; pronóstico 43,1; anterior 43,0;

PMI de servicios HCOB de Alemania: real 49,4; pronóstico 51,8; anterior 51,6;

09:15 AM GMT, Francia - Datos del PMI de noviembre: PMI manufacturero HCOB de Francia: real 43,2; pronóstico 44,6; anterior 44,5;

PMI compuesto HCOB de Francia: real 44,8; anterior 48,1;

PMI de servicios HCOB de Francia: real 45,7; pronóstico 49,0; anterior 49,2 El EUR/USD mostró una reacción limitada a los datos PMI más débiles, manteniéndose por debajo del nivel de resistencia a corto plazo de 1,04872. La respuesta moderada sugiere que las cifras decepcionantes fueron en gran medida descontadas o eclipsadas por otros factores del mercado. Fuente: xStation5

