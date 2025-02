Los datos del Índice de Gestión de la Producción (PMI) de la eurozona para febrero de 2025 han mostrado un ligero desliz por debajo de las expectativas. Estos resultados indican una expansión continua, aunque más lenta de lo esperado, en los sectores de servicios y manufactura de la eurozona. La desaceleración en el crecimiento de la actividad manufacturera y de servicios podría ser una señal de debilidad en la demanda interna y externa, lo que podría influir en las decisiones de política económica y en las expectativas de crecimiento futuro. 09:15 AM, Francia - Datos del PMI de febrero PMI manufacturero HCOB Francia: real 45,5; pronóstico 45,3; anterior 45,0

PMI compuesto HCOB Francia: real 44,5; pronóstico 48,0; anterior 47,6

PMI de servicios HCOB Francia: real 44,5; pronóstico 48,8; anterior 48,2

09:30 AM, Alemania - Datos del PMI de febrero PMI de servicios HCOB Alemania: real 52,2; pronóstico 52,4; anterior 52,5

PMI compuesto HCOB Alemania: real 51,0; pronóstico 50,8; anterior 50,5

PMI manufacturero HCOB Alemania: real 46,1; pronóstico 45,4; anterior 45,0

10:00 AM, Zona Euro - Datos PMI de febrero PMI de servicios de la zona euro de HCOB: real 50,7; pronóstico 51,5; anterior 51,3

PMI manufacturero de la zona euro de HCOB: real 47,3; pronóstico 46,9; anterior 46,6

PMI compuesto de la zona euro de HCOB: real 50,2; pronóstico 50,5; anterior 50,2 Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "