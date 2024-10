Los fabricantes de chips caen por las preocupaciones sobre las ventas del iPhone 16 📉

Las se帽ales inquietantes del mercado de tel茅fonos inteligentes est谩n haciendo caer no solo el precio de las acciones de Apple, que est谩 perdiendo m谩s del 3% hoy, sino que tambi茅n se refleja en los precios de las acciones de sus principales proveedores. Los fabricantes de chips que abastecen a la empresa est谩n viendo fuertes descuentos hoy. Los pedidos anticipados preliminares para el 煤ltimo iPhone muestran un deterioro en la demanda en comparaci贸n con el a帽o pasado. Publicado por el analista de la industria Ming-Chi Kuo, la estimaci贸n de pedidos anticipados para la serie iPhone 16 es de alrededor de 37 millones de unidades (-12,7% en comparaci贸n con los pedidos anticipados de la serie iPhone 15). Los tel茅fonos de la serie Pro y Pro Max que m谩s han afectado a los resultados se estima que han ca铆do un -27% y un -16% interanual, respectivamente. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Adem谩s, el tiempo de espera estimado para el iPhone 16 Pro se acort贸 en casi 9 d铆as en comparaci贸n con el resultado de su predecesor un a帽o antes, lo que supone una disminuci贸n de casi el 33%. Por un lado, esto podr铆a representar una mejora en la oferta de nuevos iPhone, pero con la situaci贸n actual del mercado, una demanda m谩s fr铆a de productos de Apple es un escenario m谩s probable. Un factor que podr铆a retrasar la disposici贸n de los clientes a comprar productos de Apple en pedidos anticipados es el retraso en la introducci贸n de Apple Intelligence, que a煤n no estar谩 disponible en el momento del lanzamiento.聽Dado que se supon铆a que la introducci贸n de la inteligencia artificial ser铆a una de las principales mejoras en los nuevos modelos, es posible que algunos clientes no sientan la necesidad de comprar un nuevo modelo antes por ahora y prefieran esperar la introducci贸n de la nueva tecnolog铆a. Las preocupaciones sobre la demanda de productos de Apple est谩n haciendo mella en los precios de las acciones de sus proveedores. Broadcom (AVGO.US), que se encarga de producir los chips que reciben frecuencias 5G en los nuevos iPhone, pierde hoy un -2,6%. Cirrus Logic (CRUS.US), cuyas piezas se utilizan en las c谩maras de los 煤ltimos iPhone, tambi茅n pierde, cayendo m谩s del 6,6%. Qorvo (QRVO.US) (-8%), Skyworks (SWKS.US) (-7%) y Micron (MU.US) (-5%) tambi茅n registran fuertes ca铆das. Broadcom (D1)聽 El precio de las acciones de Broadcom, tras unas fuertes subidas desde principios de octubre de 2023, ha entrado en una tendencia lateral de ajuste limitada en su punto m谩s amplio por el nivel de unos 176 d贸lares por encima y por unos 129 d贸lares por debajo. Si nos fijamos en la geometr铆a y la tendencia de ajuste de la cotizaci贸n, la ca铆da de hoy puede iniciar una revalorizaci贸n de las acciones de la empresa hasta el l铆mite de unos 142 d贸lares. Antes de eso, el soporte para el precio de las acciones puede ser el nivel de unos 150 d贸lares establecido por la media m贸vil exponencial de 100 d铆as (EMA100, la l铆nea azul claro del gr谩fico). Fuente: xStation

"Este informe se proporciona s贸lo con fines de informaci贸n general y con fines educativos. Cualquier opini贸n, an谩lisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversi贸n o recomendaci贸n en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptar谩 responsabilidad por ninguna p茅rdida o da帽o, incluida, sin limitaci贸n, cualquier p茅rdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha informaci贸n. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Aseg煤rese de comprender los riesgos asociados. "