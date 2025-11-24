Los futuros de cacao rebotan un 1% desde mínimos de 21 meses 🍫

- Los futuros de cacao cayeron un 2,4% hoy, alcanzando un mínimo de 21 meses debido a un aumento de la oferta en Costa de Marfil.
Los futuros de cacao tocaron hoy su nivel más bajo en 21 meses, ampliando la fuerte tendencia bajista que se reanudó a principios de noviembre. El contrato logró recuperar alrededor de un 1% por encima del cierre de ayer después de hundirse por debajo del límite inferior de un canal descendente durante las primeras horas de negociación (–2,4% en el momento más crítico).
El principal motor de esta presión renovada son las sorpresas al alza en la oferta procedente de Costa de Marfil, con llegadas a puerto que superan las 100.000 toneladas por tercera semana consecutiva. Este flujo constante ha llevado las entregas acumuladas a niveles cercanos a los del año pasado, aliviando las preocupaciones tras un débil inicio de temporada en octubre.
Es importante señalar que, pese al repunte reciente en las llegadas, las condiciones del cultivo siguen siendo frágiles. Las inspecciones en campo sugieren que la producción de este año es solo ligeramente mejor que la de la temporada pasada, con una cosecha principal potencialmente algo más débil debido a episodios previos de sequía. Esto podría traducirse en menores llegadas a puerto en las próximas semanas y una posible moderación de la tendencia bajista.
El RSI ha vuelto a territorio de sobreventa, tras la moderación de la presión vendedora a mediados de octubre. Fuente: xStation5
