Los futuros de Wall Street descuentan caídas

Los futuros abren la sesión de hoy a la baja. El S&P 500 cede un 1%, mientras que el Nasdaq 100 cae un 1,15%. Hoy se publica el conjunto de indicadores adelantados de EE. UU. a las 16:00. Por su parte, el índice de volatilidad VIX sube por encima del 2%.



El Banco Popular de China mantiene los tipos de interés sin cambios en el 3,6% para el plazo de 5 años y en el 3,1% para el de 1 año. Por su parte, los futuros del Nikkei 225 suben un 0,7% mientras que los futuros del índice MSCI de Singapur bajan ligeramente. Otros mercados El oro sigue disparado y ya roza los 2.400 dólares por onza. El EUR/USD también está experimentando un repunte significativo, impulsando el par por encima de 1,15, mientras que el USD/IDX ha roto claramente por debajo del nivel de 100 y está probando la zona de 98. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil El precio del petróleo cae un 1%, con un retroceso similar del 1% en los futuros del gas natural. Las materias primas agrícolas que se negocian en la Bolsa de Comercio de Chicago (CBOT), como el maíz, la soja y el algodón, registran ligeras ganancias, excepto el trigo, que ha bajado más del 0,5%. El Bitcoin sube casi un 3%, superando los 87.500 dólares. De igual forma, Ripple ha subido un 2,5%, manteniéndose por encima del soporte clave (EMA de 200 días) y alcanzando los 2,12 dólares. Entre las criptomonedas, Decentraland presenta el mejor rendimiento, con una ganancia cercana al 12%. Política monetaria Durante el fin de semana, aumentó la preocupación en Estados Unidos por la posible destitución del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Donald Trump quiere recortes en los tipos de interés, y parece que el nuevo jefe de la Reserva Federal —aunque sea nombrado en mayo de 2026, tras el fin del mandato de Powell— probablemente adoptaría una política monetaria más moderada, incluso si la inflación se mantiene elevada. Austan Goolsbee, de la Reserva Federal, enfatizó la importancia de la independencia política del banco central y señaló que el acaparamiento de bienes para evitar los aranceles estadounidenses es más evidente en las compras empresariales que en el comportamiento del consumidor minorista.

