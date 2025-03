Los futuros del cacao caen un 4% en ICE ante una mayor oferta y menor presión especulativa

Los futuros del cacao retroceden un 4% en ICE, alcanzando mínimos de cuatro meses, presionados por una mejora en la oferta y una menor tensión en el mercado, lo que obliga a los especuladores a reducir sus posiciones largas. El mercado global del cacao está experimentando un cambio, con la Organización Internacional del Cacao (ICCO) proyectando un superávit de 142.000 toneladas métricas para la temporada 2024/25 , marcando el primer excedente en cuatro años.

Según las previsiones de la ICCO, se espera que la producción global de cacao aumente casi un 8% interanual, alcanzando 4,84 millones de toneladas métricas (MMT).

En cuanto a los fundamentos del mercado, Hershey, uno de los mayores fabricantes de chocolate del mundo, destacó recientemente que los precios de los futuros del cacao siguen influenciados por la oferta y la demanda. Aumento de inventarios en ICE Los inventarios de cacao monitoreados por ICE en los puertos de EE. UU. han mostrado una recuperación notable, luego de tocar un mínimo de 21 años de aproximadamente 1,26 millones de sacos el 24 de enero. Al jueves, las existencias habían subido hasta un máximo de casi cuatro meses de 1,64 millones de sacos, lo que indica una mejora en el suministro.

Mientras tanto, Nigeria, el quinto mayor productor de cacao del mundo, informó un aumento interanual del 27% en las exportaciones de enero, alcanzando 46.970 toneladas métricas, lo que resalta una mayor oferta desde África Occidental, una región clave en la producción. Señales mixtas desde Costa de Marfil Costa de Marfil, el mayor exportador mundial de cacao, sigue siendo un factor crítico en las tendencias globales de oferta. Datos gubernamentales muestran que del 1 de octubre al 9 de marzo, los agricultores marfileños enviaron 1,40 millones de toneladas métricas de cacao, un 15% más que el año anterior. Sin embargo, este ritmo de crecimiento se ha desacelerado respecto al incremento del 35% registrado en diciembre, lo que genera dudas sobre las futuras exportaciones.

El país se enfrenta a una cosecha intermedia más baja de lo habitual, ya que las condiciones secas y los vientos Harmattan amenazan los rendimientos. Se espera que la cosecha secundaria, que comienza en abril, alcance alrededor de 400.000 toneladas, por debajo de las 440.000 toneladas del año pasado, según estimaciones de Bloomberg.

Algunos analistas señalan que las recientes lluvias en las regiones occidentales podrían beneficiar la segunda parte de la cosecha; sin embargo, persisten preocupaciones sobre la calidad de los granos y los niveles generales de oferta. Los procesadores locales temen que las condiciones climáticas adversas hayan debilitado los árboles, lo que reduce la cantidad y calidad de las mazorcas.

Los inventarios globales de cacao siguen ajustados, y a pesar de la reciente proyección de la ICCO sobre un superávit de 142.000 toneladas, algunos expertos todavía anticipan un déficit de oferta. La temporada principal de cosecha, que comienza en octubre, será clave, dependiendo de un régimen adecuado de lluvias en los próximos meses. Preocupaciones por la demanda A pesar del aumento en la oferta, las presiones por el lado de la demanda están pesando sobre los precios del cacao. Ejecutivos de los principales fabricantes de chocolate, Hershey y Mondelez, han expresado su preocupación por el impacto de los precios récord del cacao en el consumo.

En febrero, Hershey reconoció que el aumento de costos está obligando a la empresa a modificar la formulación de sus productos, sustituyendo el cacao por ingredientes alternativos para mitigar el incremento de los gastos. Este cambio subraya las posibles implicaciones a largo plazo de un cacao más caro en la industria del chocolate.

Aunque el mercado del cacao está actualmente atravesando un panorama de superávit y cambios en los patrones de demanda, la volatilidad de precios sigue siendo un factor clave, mientras comerciantes y productores evalúan el equilibrio entre la fortaleza de la oferta y el sentimiento del consumidor. COCOA (D1 interval) Fuente: xStation5

