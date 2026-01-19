Leer más
07:43 · 19 de enero de 2026

Los futuros del Nasdaq 100 cotizan a la baja

Conclusiones clave
-
-
Abrir cuenta Descargar la APP gratuita
Conclusiones clave
  • La posible escalada en las relaciones entre Washington y Bruselas tendría consecuencias negativas para las empresas tecnológicas estadounidenses que operan en Europa
  • Los futuros del Nasdaq 100 acusan el aumento de la tensión geopolítica

Los futuros del Nasdaq 100 caen un 1,5% en estos momentos, situándose por debajo de los niveles de la apertura de la sesión del 2 de enero de 2026, anulando todas las subidas acumuladas en lo que va de año. La negociación de acciones estadounidenses al contado estará cerrada hoy debido al festivo de Martin Luther King Jr.

Imagen de un inversor frente a un ordenador y a un mÃ³vil en el que se lee Nasdaq 100

La tensión geopolítica impacta en el Nasdaq 100

Donald Trump anunció aranceles del 10% a las principales economías de la UE y el Reino Unido (entrarán en vigor el 1 de febrero) y amenazó con aumentar la tasa al 25% si no se concreta un acuerdo de compra de Groenlandia. Los inversores consideran la medida excesiva: el dólar se debilitó en lugar de fortalecerse, y la percepción general del riesgo se ha deteriorado. Una posible escalada en las relaciones entre Washington y Bruselas también podría tener consecuencias negativas para las empresas tecnológicas estadounidenses que operan en Europa. El Dax 40 baja un 1,25%.

Por su parte, la cotización del Nasdaq 100 podría perder impulso tras los recientes resultados récord de TSMC y la euforia de los semiconductores, que no sirvieron para conducir al índice tecnológico a nuevos máximos. Durante meses, las acciones de software también han estado bajo presión, con caídas que se extienden desde Salesforce hasta ServiceNow. Meta Platforms y Microsoft también se han quedado atrás. Al mismo tiempo, parece poco realista que se concrete un acuerdo sobre Groenlandia antes del 1 de febrero.

23 de enero de 2026, 06:52

¿Qué puede cambiar en la política monetaria de Japón?
23 de enero de 2026, 04:25

La bolsa hoy: El Banco de Japón mantiene los tipos sin cambios
22 de enero de 2026, 12:51

Wall Street intenta recuperarse y Meta Platforms sube un 3,5%
22 de enero de 2026, 10:55

🔴ANÁLISIS INTRADAY DE MERCADOS (22.01.2026)

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "

Únete a más de 2.000.000 de clientes del grupo XTB en todo el mundo

Comienza a invertir Descarga la app Descarga la app
Los instrumentos financieros que ofrecemos, especialmente los Contratos por Diferencia ("CFD"), pueden ser muy riesgosos.
Las acciones fraccionadas (AF) son un derecho fiduciario adquirido de XTB sobre partes fraccionadas de acciones y ETF. Las AF no son un instrumento financiero separado. Los derechos corporativos limitados están asociados con AF.
El Forex y los CFDs son productos de riesgo