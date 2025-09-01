Los futuros estadounidenses registran un leve alza en el Día del Trabajo 📌

Al inicio de una nueva semana —y del primer día de negociación de septiembre— los futuros de índices estadounidenses se mantienen estables, con variaciones limitadas a alrededor de ±0,05%. Los mercados al contado en EE. UU. permanecerán cerrados hoy por el feriado del Día del Trabajo
Los inversionistas también evalúan el impacto de un fallo reciente de la Corte de Apelaciones de EE. UU. sobre los aranceles de la era Trump. El viernes, el tribunal votó 7–4 determinando que la mayoría de los aranceles impuestos por el expresidente Donald Trump no eran plenamente compatibles con la ley. Los expertos sostienen que esto podría debilitar la posición negociadora de EE. UU. en materia comercial. La decisión quedó suspendida hasta el 14 de octubre para permitir nuevas apelaciones. Se espera que el caso llegue a la Corte Suprema, pero por ahora, las probabilidades apuntan a revertir la mayor parte de los aranceles, manteniendo únicamente aquellos dirigidos a sectores específicos. Esto podría traer alivio a muchas empresas y mejorar las perspectivas de crecimiento económico.
Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamenteHazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil
Estacionalmente, septiembre suele ser el mes más débil para la renta variable estadounidense, ya que históricamente concentra la mayor presión vendedora del año
Hasta ahora, sin embargo, el S&P 500 se ha mantenido relativamente sólido, con un alza acumulada del 9,3% en lo que va del año, tras un sólido desempeño en 2024.
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "