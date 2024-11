Los futuros muestran una apertura mixta en Europa

Los futuros apuntan a una apertura mixta en Europa. El inicio apunta a ser suave, y el aumento de la volatilidad podría llegar con los discursos de Lagarde y Powell. El calendario macroeconómico previsto para la sesión de hoy está repleto de importantes datos económicos, como el IPC de España, el PIB de la eurozona, las actas del BCE, el IPC de Estados Unidos, los datos sobre los inventarios de petróleo y gas en Estados Unidos, así como numerosos discursos de banqueros centrales, entre ellos el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y la presidenta del BCE, Christine Lagarde. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Por su parte, el oro ha descontado un 6% su valor desde la victoria de Donald Trump, motivado también por la ausencia de escalada bélica a nivel geopolítico en esta parte final del año.





