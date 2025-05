Los índices asiáticos repuntan y Wall Street apunta al verde

El sentimiento inversor es positivo en este viernes. Los mercados asiáticos se recuperan ante la apertura de China a las negociaciones comerciales. El Hang Seng de Hong Kong lideró las subidas, escalando un 2,2%, mientras que los pesos pesados ​​tecnológicos chinos, Alibaba y Xiaomi, avanzaron un 4,2% y un 5,4% respectivamente. El Nikkei 225 de Japón subió un 1,2%, el S&P/ASX 200 de Australia un 1,5%, mientras que el KOSPI de Corea del Sur y el Straits Times de Singapur sumaron un 0,4% y un 0,3%. Los mercados se vieron impulsados ​​por la confirmación del Ministerio de Comercio de China de que estaba evaluando la posibilidad de entablar negociaciones comerciales con EE. UU., aunque enfatizó que cualquier conversación debe basarse en la "sinceridad" y la eliminación de aranceles unilaterales. Los futuros de Estados Unidos suben Los futuros de EE. UU. suben tras las señales de las conversaciones comerciales de China, y los principales índices siguen el sólido cierre de Wall Street del jueves. La declaración de China de su apertura a un posible diálogo comercial con EE. UU. mejora significativamente la confianza del mercado, compensando las pérdidas previas en la negociación de futuros. El Ministerio de Comercio de China confirmó que funcionarios estadounidenses se habían comunicado a través de diversos canales para iniciar conversaciones, señalando que "si luchamos, lucharemos hasta el final; si hablamos, la puerta está abierta", al tiempo que advirtió que "intentar coaccionar y chantajear con la excusa del diálogo no funcionará". Los precios del petróleo repuntan, pero se encaminan a fuertes pérdidas semanales: el Brent subió un 1,05%, hasta los 62,62 dólares, y el WTI un 1,09%, hasta los 59,61 dólares, en las operaciones asiáticas. A pesar de la recuperación del viernes gracias al optimismo sobre las conversaciones comerciales con China, se prevé que ambos índices de referencia caigan entre un 5% y un 7% esta semana, ante la preocupación por la demanda generada por los débiles datos económicos de EE. UU. y China. Los mercados siguen centrados en la reunión de la OPEP+ de la próxima semana (5 de mayo), donde se espera que la OPEP+ anuncie aumentos de producción, ya que, según informes, Arabia Saudí ha mostrado su reticencia a seguir impulsando los precios con recortes de suministro. El dólar sigue debilitándose Las monedas asiáticas se fortalecieron considerablemente frente al debilitamiento del dólar, ya que los mercados cambiarios regionales acogieron con satisfacción las señales de posibles negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China. El dólar taiwanés destacó por su buen desempeño, con un fortalecimiento del 2,7%, alcanzando su nivel más alto en casi 14 años, mientras que el won surcoreano y la rupia india ganaron un 1% y un 0,9%, respectivamente. El yuan chino se fortaleció un 0,3%, mientras que el yen japonés se quedó a la zaga de sus pares, con una ganancia de tan solo el 0,1%, ya que las declaraciones moderadas del Banco de Japón generaron dudas sobre nuevas subidas de tipos este año. Apple presentó anoche resultados Apple advierte sobre un impacto arancelario de 900 millones de dólares tras presentar sólidos beneficios trimestrales que superaron las expectativas, con 95.400 millones de dólares en ingresos y un BPA de 1,65 dólares. El director ejecutivo, Tim Cook, señaló un impacto arancelario limitado en el primer trimestre debido a la optimización de la cadena de suministro, pero advirtió sobre 900 millones de dólares en costes relacionados con los aranceles para el trimestre actual. Apple ha reducido su programa de recompra de acciones en 10.000 millones de dólares y ha revelado que ahora obtiene aproximadamente la mitad de los iPhones destinados a EE. UU. de India y la mayoría de los demás productos de Vietnam. La compañía espera un crecimiento de ingresos de un dígito bajo a medio en este trimestre. Amazon bate las expectativas de los analistas Amazon supera las expectativas de beneficios, pero ofrece una previsión moderada, informando un BPA de 1,59 dólares e ingresos de 155.700 millones de dólares, frente a las expectativas de 1,36 dólares por acción y 155.100 millones de dólares en ingresos. La división de nube AWS experimentó un crecimiento interanual del 17%, alcanzando los 29.300 millones de dólares, en línea con las estimaciones. Sin embargo, Amazon proyectó un beneficio operativo para el segundo trimestre de entre 13.500 y 17.500 millones de dólares, por debajo de las expectativas de los analistas de 17.800 millones de dólares, y advirtió de un impacto de 10 puntos básicos en las ventas del segundo trimestre, probablemente reflejando la preocupación por la guerra comercial. Es el turno de Japón Se espera que el PIB japonés se contraiga en el primer trimestre, según una encuesta de Reuters que pronostica una contracción anualizada del 0,2%, lo que marca el primer crecimiento negativo desde el primer trimestre de 2024. Esta disminución anticipada se produce tras la expansión del 2,2% del trimestre anterior, y los analistas citan el impacto del aumento de los costes de los alimentos en la confianza del consumidor, a pesar de las favorables condiciones de empleo. Si bien las exportaciones aumentaron por cuarto trimestre consecutivo, ya que las empresas aceleraron los envíos antes de las fechas límite de los aranceles, es probable que las importaciones superen a las exportaciones, lo que resulta en una contribución neta negativa al crecimiento. Japón advierte que podría aprovechar sus tenencias de bonos del Tesoro estadounidense en las negociaciones comerciales, tras la primera mención explícita del ministro de Finanzas sobre la posibilidad de utilizar las tenencias japonesas de más de un billón de dólares en bonos del Tesoro estadounidense como palanca en las negociaciones con Washington. La declaración subraya la creciente tensión, a pesar de que el Banco de Japón mantuvo ayer los tipos de interés en el 0,5% y redujo su previsión de crecimiento para este año. Japón anunció previamente un paquete económico de emergencia para contrarrestar el impacto de los aranceles estadounidenses, que incluye subsidios para reducir los precios de la gasolina y la cobertura parcial de las facturas de electricidad.

