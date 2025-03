Los índices de EE.UU. se mantienen sin cambios tras la llamada entre Trump y Putin

El cierre de la conversación entre Trump y Putin no trajo alivio a Wall Street. Los contratos sobre los índices estadounidenses siguen en rojo, con el Nasdaq 100 registrando la mayor caída de -1,63 %. Mientras tanto, el CEO de Nvidia ( -2,1 %) está en escena durante la conferencia GTC. La conversación, que duró varias horas, no produjo resultados significativos. El Kremlin confirmó su disposición a detener los ataques contra infraestructuras energéticas, pero no se llegó a una decisión sobre un cese al fuego real de 30 días. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Las Magnificent 7 y las principales acciones del sector de semiconductores están arrastrando al Nasdaq a la baja, con una ola de ventas afectando a Tesla ( -4,7 %), Broadcom ( -3,4 %) y Meta ( -3,8 %). Fuente: xStation5

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "