Los índices de Wall Street borraron algunas caídas después de los comentarios moderados de Waller de la Fed 🗽

Los índices de Wall Street y los futuros de las tasas de interés de corto plazo de EE. UU. suben después de que la Fed Christopher Waller advirtiera sobre el riesgo de que la inflación de EE. UU. baje demasiado. Después de este comentario, podemos ver un aumento de las apuestas sobre recortes de tasas aún mayores de la Fed. Según Waller, por supuesto, un recorte de 50 puntos básicos fue la decisión correcta. Waller también comentó que la caída de las cifras de inflación comienza a empeorar las condiciones económicas de la Reserva Federal en EE. UU. La inflación está potencialmente en un camino más bajo de lo que esperábamos. Estoy un poco más preocupado por la inflación más suave.

Vemos mucho espacio para bajar en los próximos 6 a 12 meses. Incluso podríamos hacer una pausa, dependiendo de los datos.

Si el mercado laboral empeora y los datos de inflación se suavizan más rápido, podríamos hacer más.

La inflación se está suavizando mucho más rápido de lo que pensé que iba a hacerlo.

EEl informe del IPC y el informe del IPP que se reflejan en la inflación del PCE fue mi consideración.

En términos de 25 puntos básicos frente a 50 puntos básicos, mi discurso de hace dos semanas decía que 25 puntos básicos era una buena idea, pero que estaba abierto a 50. Los datos de inflación durante el apagón me llevaron a un recorte de 50 puntos básicos.

Calculo que el PCE de agosto será muy bajo.

Estamos en el punto en que la economía es fuerte, queremos que siga así, 50 puntos básicos son la acción política adecuada para lograrlo. A pesar de la primera reacción positiva de los mercados, el comentario de Waller no es muy positivo para Wall Street, porque las cifras de inflación más bajas pueden indicar que la economía estadounidense se está enfriando, lo que aumenta las "posibilidades de recesión". Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: xStation5

