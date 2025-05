Los índices estadounidenses buscan rumbo tras la aprobación del proyecto de ley fiscal en la Cámara de Representantes

Las acciones de Snowflake se dispararon tras el primer trimestre con ingresos superiores a los 1.000 millones de dólares de la empresa de datos en la nube.

Los republicanos en la Cámara de Representantes aprobaron por un estrecho margen de 215-214 el paquete fiscal y de gasto integral propuesto por Trump el jueves por la mañana. Los mercados bursátiles estadounidenses presentan un comportamiento mixto, con caídas moderadas en los principales índices. El Russell 2000 lidera los descensos, con una caída del 0,59 % hasta los 2.038,1 puntos, mientras que el Dow Jones Industrial Average y el S&P 500 retroceden ambos un 0,05 %, situándose en 41.856 y 5.855,2 puntos respectivamente. El Nasdaq 100 muestra cierta resiliencia con una leve alza del 0,11 % hasta los 21.168,50 puntos. El sentimiento del mercado se mantiene relativamente estable, ya que el índice de volatilidad VIX cayó un 0,33 % hasta los 20,83 puntos, lo que sugiere una menor ansiedad entre los inversores, aunque aún se mantiene por encima del nivel clave de 20. Cabe destacar que los mercados de Brasil (IBrX) y México (Índice de Precios y Cotizaciones) muestran un mejor desempeño, con el IBrX subiendo un 0,13 % hasta los 139.082 puntos y el índice mexicano manteniéndose estable en 58.734 puntos. Los mercados europeos enfrentan una presión más generalizada, con todos los principales índices en territorio negativo. El ATX de Austria registra la mayor caída, con un descenso del 1,52 % hasta los 4.277 puntos, seguido por el índice WIG20 de Polonia, que retrocede un 0,83 % hasta los 2.738,6 puntos. El SMI de Suiza baja un 0,64 % hasta los 12.208 puntos, mientras que el CAC 40 de Francia cae un 0,44 % hasta los 7.797,2 puntos. El AEX de Países Bajos desciende un 0,31 % hasta los 924,10 puntos, en tanto que el índice paneuropeo Euro Stoxx 50 pierde un 0,27 % hasta los 5.398,6 puntos. El FTSE 100 del Reino Unido y el IBEX 35 de España bajan ambos un 0,24 %, cotizando en 8.716,0 y 14.203 puntos respectivamente. El DAX de Alemania muestra una relativa resiliencia, con un descenso marginal del 0,09 % hasta los 23.960,3 puntos, mientras que el FTSE MIB de Italia retrocede un 0,08 % hasta los 40.216 puntos. El índice de volatilidad europeo VSTOXX se mantuvo sin cambios en 19,58 puntos. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Volatilidad actual observada en Wall Street. Fuente: xStation El Nasdaq 100, representado por el US100, intenta resistir en el nivel de retroceso de Fibonacci del 78,6 %, una zona clave que podría actuar como resistencia. Los alcistas buscarán volver a probar máximos previos, mientras que los bajistas podrían apuntar a una corrección hacia las medias móviles de 200 y 100 días, siendo el retroceso del 61,8 % el siguiente objetivo bajista potencial. El RSI comienza a divergir a la baja tras alcanzar niveles de sobrecompra, mientras que el MACD se estrecha, lo que podría derivar en una posible divergencia bajista.

Fuente: xStation Noticias del mercado Las acciones de Snowflake subieron un 6,7 % tras el primer trimestre con ingresos superiores a los 1.000 millones de dólares.

La empresa reportó un beneficio ajustado por acción de 24 centavos sobre ingresos de 1.040 millones de dólares, superando las previsiones de los analistas de 20 centavos sobre ingresos de 1.000 millones. Los ingresos por productos crecieron un 26 % interanual, alcanzando los 996,8 millones, por encima de la estimación de Wall Street de 962 millones. Para el segundo trimestre, Snowflake prevé ingresos por productos entre 1.035 y 1.040 millones, por encima del consenso de 1.020 millones, y elevó su proyección de ingresos anuales por productos a 4.330 millones frente a los 4.280 millones estimados. Las acciones han subido un 16 % en lo que va del año, superando el rendimiento del S&P 500, que cae un 0,6 %, a medida que los inversores premian los beneficios de gasto empresarial impulsado por inteligencia artificial.

AT&T anunció la adquisición por 5.750 millones de dólares en efectivo de prácticamente toda la red de fibra óptica residencial de Lumen,

marcando una de las últimas grandes consolidaciones en el sector de fibra óptica. El acuerdo incluye aproximadamente un millón de clientes y más de cuatro millones de ubicaciones en 11 estados clave, incluyendo grandes áreas metropolitanas como Denver, Las Vegas, Minneapolis-St. Paul y Seattle. AT&T espera aumentar la penetración de fibra del 25 % actual a cerca del 40 % y prácticamente duplicar su cobertura hasta alcanzar los 60 millones de ubicaciones para 2030. La operación, sujeta a aprobación regulatoria, se espera que se cierre en la primera mitad de 2026. Las acciones de AT&T han subido un 20,5 % este año, manteniendo su programa de recompra de acciones por 10.000 millones de dólares, con planes de recomprar al menos 3.000 millones antes de fin de año.

Las acciones de Urban Outfitters subieron un 17,5 % tras presentar resultados del primer trimestre que superaron las expectativas de Wall Street,

impulsadas por la recuperación de sus tiendas físicas de nombre homónimo. El minorista obtuvo 1,16 dólares por acción sobre ingresos de 1.330 millones de dólares, superando las previsiones de 82 centavos por acción sobre 1.290 millones de dólares. Las ventas en tiendas comparables aumentaron un 4,8 %, superando el 3,6 % esperado. El CEO Richard Hayne destacó que los consumidores están “entusiasmados” por la moda de primavera, sin señales de desaceleración de la demanda pese a las preocupaciones sobre aranceles. Para el segundo trimestre, se espera un crecimiento de ventas en tiendas comparables en “dígitos bajos” con algunas marcas en “dígitos medios”. La empresa detalló planes de contingencia frente a aranceles, incluida una estrategia de precios más altos en productos premium y protección de productos de bajo precio, con abastecimiento principalmente desde India, Vietnam y Turquía.

El CEO de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, expresó su apoyo cauteloso al amplio plan fiscal de Trump, advirtiendo sobre sus implicaciones durante la Cumbre Global China del banco en Shanghái,

celebrada a puerta cerrada el jueves. Dimon declaró: “Creo que deberían aprobar el proyecto. Estabilizará un poco las cosas, pero probablemente aumentará el déficit.” La legislación, que superó un obstáculo clave en la Cámara de Representantes el miércoles, agregaría un estimado de 3,8 billones de dólares a la deuda nacional durante la próxima década, lo que llevó a Dimon a pedir “responsabilidad” en el gasto público. Añadió que “los gobiernos han demostrado una asombrosa capacidad para gastar mal el dinero. Deberían establecer reglas y regulaciones que no frenen el crecimiento”. También advirtió en Bloomberg que no se puede descartar el riesgo de estanflación, señalando que “la inflación persistente acompañada de estancamiento económico es más probable de lo que la gente cree”.

Los republicanos en la Cámara de Representantes aprobaron por estrecho margen (215-214) el paquete fiscal y de gasto de Trump el jueves por la mañana, enviándolo al Senado tras un intenso debate nocturno.

El proyecto de ley de más de 1.000 páginas incluye recortes de impuestos, reducción del gasto social y nuevos fondos federales. También eleva el techo de deuda en 4 billones de dólares e introduce deducciones fiscales estatales y locales más generosas junto con requisitos más estrictos para Medicaid. La Oficina Presupuestaria del Congreso estima que aumentará el déficit en más de 3 billones en la próxima década, afectando particularmente al 10 % más pobre de la población, mientras que el 10 % más rico obtendrá un aumento del 2 % en sus recursos. Los demócratas criticaron la medida por ser “un regalo para los ricos” que “desmantela la atención médica y la red de seguridad social”.

