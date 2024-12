Los índices europeos bajo presión por el giro agresivo de la Fed 🏛️

Las débiles perspectivas de Micron lastran las acciones de las 'Big Tech' europeas.

Volkswagen con un posible acuerdo de reestructuración. La sesión del jueves en los mercados financieros europeos está marcada por las caídas en la mayoría de los índices bursátiles, como resultado directo de la reacción a la decisión de ayer y a la conferencia de la Fed. El DAX alemán pierde actualmente un 1%, mientras que el CAC40 francés baja un 1,04% y el FTSE100 británico baja un 1%. La atención de los inversores se centra hoy en las noticias de las empresas y en las decisiones de los bancos centrales sobre los tipos de interés. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Volatilidad en el mercado europeo en general. Fuente: xStation El índice alemán DE40 está extendiendo su impulso a la baja desde niveles récord, después de que una Fed agresiva enfriara el optimismo de los inversores que hasta hace poco había impulsado las ganancias dinámicas en el índice. El RSI ha abandonado la zona de sobrecompra y está en tendencia a la baja, lo que sugiere que el impulso alcista está menguando. Para los bajistas, recuperar el control requiere volver a probar el máximo de octubre en 19.783. Una ruptura decisiva por debajo de este nivel podría acelerar la tendencia bajista general. Para los alcistas, la resistencia clave sigue siendo el nivel del pico histórico en 20.566. Fuente: xStation Noticias Volkswagen AG (VOW1.DE) y los líderes sindicales están cerca de un acuerdo para reestructurar la empresa sin cerrar fábricas en Alemania, según personas familiarizadas con el asunto, informó Bloomberg. Según los primeros indicios, la dirección está dispuesta a mantener las fábricas y restablecer los acuerdos de seguridad laboral hasta 2030 a cambio de que los trabajadores renuncien a los pagos de bonificaciones. Las acciones de la empresa están ganando casi un 0,3% en la sesión de hoy. Hoy se observó una ligera mejora del sentimiento en las acciones de Nemetschek (NEM.DE), ante los comentarios optimistas de Baader Helvea, que elevó la calificación de la empresa alemana a "comprar" desde su calificación anterior de "reducir". El nuevo precio objetivo de la institución se fijó en 118 €, frente a los 94 € anteriores. El sector tecnológico está dominado por las caídas hoy ante los débiles resultados financieros de Micron (MU.US). Las acciones de la empresa perdieron un 15% ayer después del cierre del mercado en medio de una caída de la demanda en categorías de productos clave como teléfonos inteligentes y computadoras personales. Las acciones de empresas como ASML (ASML.NL) e Infineon (IFX.DE) pierden hoy casi un 3,5% ante los débiles datos de Micron. Fuente: xStation Otras noticias de empresas individuales del índice DAX. Fuente: Bloomberg Financial LP

