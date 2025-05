Los índices extienden ganancias tras posible oferta de Pekín para cooperar con EE. UU. sobre el fentanilo 💰📄

Pekín está considerando ofrecer cooperación en el control de los productos químicos relacionados con el fentanilo como una forma de aliviar las tensiones con Estados Unidos y reiniciar las negociaciones comerciales, abordando una de las principales quejas de la administración Trump. Funcionarios chinos están explorando qué acciones espera Estados Unidos respecto a los precursores químicos utilizados en la producción de fentanilo, que a menudo se envían desde China a México y luego se introducen de contrabando en territorio estadounidense. Este movimiento podría señalar una apertura diplomática en medio de las disputas comerciales y políticas en curso. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "