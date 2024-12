Los índices rebotan levemente en la apertura del mercado; los rendimientos siguen subiendo📌

Tras las fuertes ca铆das de ayer, la apertura de Wall Street de hoy trae consigo una ligera recuperaci贸n. Los principales 铆ndices spot est谩n ganando entre un 0,60 y un 0,70%, y los futuros de estos 铆ndices est谩n rebotando m谩s de un 2,00% debido a las renovaciones de contratos. El d贸lar se est谩 debilitando ligeramente, pero se mantiene significativamente por encima de los niveles previos a la conferencia del FOMC de ayer. Mientras tanto, los rendimientos de los bonos estadounidenses siguen aumentando. La fuerte tendencia alcista es particularmente evidente en los rendimientos a 10 a帽os, que se acercan al 4,56%. US500

El 铆ndice US500 cayo casi un 3,00% despu茅s de la decisi贸n de la Reserva Federal de ayer, lo que marca su mayor p茅rdida en un d铆a desde agosto de este a帽o tras la publicaci贸n de los datos del NFP. El gr谩fico muestra un patr贸n t茅cnico de tri谩ngulo ascendente precario, que normalmente indica un cambio de tendencia. La fuerte ruptura de ayer por debajo de la l铆nea de soporte inferior puede indicar potencialmente que tal escenario se est谩 materializando. Si este es el caso, se deber铆a esperar una presi贸n vendedora continua. Por otro lado, los alcistas est谩n haciendo un esfuerzo por defender el nivel de soporte por encima de los 5930 puntos. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Fuente: xStation 5 Aspectos destacados de la empresa Sangamo Therapeutics (SGMO.US): las acciones ganaron un 4,30 % despu茅s de conceder la licencia de su tecnolog铆a de c谩pside STAC-BBB a Astellas Pharma por 20 millones de d贸lares por adelantado, hasta 1300 millones de d贸lares en hitos y regal铆as, dirigida a enfermedades neurol贸gicas. 聽 Accenture (ACN.US) sube un 0,70 % debido a que los resultados del primer trimestre superaron las expectativas, la perspectiva de crecimiento de los ingresos para el a帽o fiscal 2025 se elev贸 al 4 %-7 % y los planes de devolver 8300 millones de d贸lares a los accionistas aumentaron la confianza. Micron Technology (MU.US) cae un 15 % debido a las d茅biles previsiones para el segundo trimestre, con unas ganancias (1,33 $鈥1,53 $/acci贸n) y unos ingresos (7700 $鈥8100 millones de d贸lares) por debajo del consenso, a pesar del optimismo por el crecimiento impulsado por la IA. 聽 Vertex Pharmaceuticals (VRTX.US) cay贸 un 11,85% despu茅s de que los resultados de los ensayos de su analg茅sico suzetrigina mostraran una eficacia similar al placebo (-1,98 frente a -2,02), lo que gener贸 inquietud a pesar de los planes para realizar ensayos fundamentales. 聽

