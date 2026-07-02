Los inventarios de gas natural de la EIA aumentan más de lo esperado

Cambio en los inventarios de gas natural de la EIA: 87 BCF (Previsión: 84 BCF, Anterior: 76 BCF).

Los futuros del gas natural registran ligeras caídas tras la publicación del dato.

NATGAS (M30)

El contrato de futuros del gas natural Henry Hub (NATGAS) continúa bajo presión bajista, con el precio cotizando por debajo de las medias móviles exponenciales (EMA) de 50 y 200 períodos, lo que confirma que los vendedores siguen dominando tanto la tendencia de corto como de mediano plazo. Actualmente, el mercado está poniendo a prueba una importante zona de soporte en torno a 3,15, donde los compradores han intentado estabilizar los precios en repetidas ocasiones, aunque el impulso continúa siendo débil, ya que el MACD permanece por debajo de la línea cero sin mostrar un cruce alcista convincente. Una ruptura clara por debajo de este soporte podría abrir el camino hacia la zona de 3,10-3,05, mientras que cualquier recuperación necesitaría primero superar la EMA de 200 períodos para confirmar que la presión bajista comienza a perder fuerza. Hasta que eso ocurra, es probable que los repuntes sean interpretados como movimientos correctivos dentro de la tendencia bajista predominante, y no como el inicio de un cambio de tendencia sostenido al alza.

Fuente: xStation5