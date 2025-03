​​​​​​​​​​​​​​Los mercados asiáticos caen con fuerza

El Nikkei 225 de Japón se desplomó un 3,2% hasta su nivel más bajo desde mediados de septiembre, mientras que el KOSPI de Corea del Sur cayó un 3,1%. La liquidación siguió a la fuerte caída de Nvidia en Wall Street a pesar de sus resultados mejores de lo esperado, ya que los inversores se centraron en las preocupaciones sobre el margen de beneficio. Las acciones de SoftBank cayeron un 5,3%, las de Tokyo Electron cayeron un 5,1%, mientras que Samsung Electronics y SK Hynix cayeron un 2,2% y un 4,7% respectivamente. Trump reafirmó los planes arancelarios, confirmando que los aranceles del 25% a las importaciones mexicanas y canadienses entrarán en vigor el 4 de marzo, junto con un arancel adicional del 10% a los productos chinos. Esto ocurre apenas unos días antes de que el Congreso Nacional Popular de China se reúna la semana que viene, donde los analistas ahora esperan que se produzcan más anuncios de estímulo. Las amenazas arancelarias han hecho que las monedas sensibles al comercio, como el dólar australiano (-0,4%) y el won surcoreano (-0,7%), se desplomen. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil El índice Hang Seng de Hong Kong cayó un 2,6% el viernes, pero sigue en camino de ganar casi un 15% en febrero, impulsado por el entusiasmo de los inversores en torno a los avances de inteligencia artificial de DeepSeek. A pesar de las preocupaciones por los aranceles estadounidenses, las acciones tecnológicas chinas han subido: las acciones de Alibaba subieron un 48% y las de Xiaomi más de un 37% este mes. DeepSeek, considerado comparable a actores líderes como OpenAI, ha reforzado la confianza en las capacidades tecnológicas de China. El mercado inmobiliario de Japón se debilitó aún más, ya que los inicios de construcción de viviendas disminuyeron un 4,6% interanual en enero, lo que se acentuó desde la caída del 2,5% de diciembre y superó las previsiones del mercado de una caída del 2,6%. Esto marca el noveno mes consecutivo de contracción y el ritmo más rápido desde agosto. Mientras tanto, los precios al consumidor básicos de Tokio aumentaron un 2,2% interanual en febrero, desacelerándose desde el aumento del 2,5% de enero, pero manteniéndose por encima del objetivo del 2% del Banco de Japón. Otras noticias de la mañana Los precios del petróleo retrocedieron en las operaciones asiáticas, con el Brent cayendo un 0,4% a 73,30 dólares y el WTI un 0,4% a 69,70 dólares por barril. Ambos índices de referencia se encaminan a su primera caída mensual desde noviembre, ya que las amenazas arancelarias de Trump y las preocupaciones sobre el crecimiento económico mundial superaron las preocupaciones por la interrupción del suministro debido a las sanciones a Venezuela y la campaña de "máxima presión" de Irán. La OPEP+ está deliberando actualmente sobre si proceder con un aumento de producción planificado para abril. El dólar estadounidense se fortaleció frente a la mayoría de las monedas, ya que los operadores esperaban la publicación del índice de precios PCE más tarde hoy, que podría influir en la trayectoria de la tasa de interés de la Reserva Federal. El índice del dólar subió un 0,1% en las operaciones asiáticas, mientras que la mayoría de las monedas asiáticas extendieron sus caídas. El yen japonés se opuso a la tendencia, subiendo un 0,2% a 149,60 frente al dólar, respaldado por los datos de inflación de Tokio y las expectativas de aumento de tasas del BOJ. El bitcoin cayó por debajo de los 80.000 dólares por primera vez desde noviembre, cayendo hasta un 5% hasta los 79.650 dólares durante las operaciones asiáticas. La criptomoneda ha perdido una cuarta parte de su valor de mercado desde mediados de diciembre, cuando superó los 108.000 dólares, y el entusiasmo por las políticas criptográficas de la administración Trump ha menguado. El ether también cayó casi un 6% hasta un mínimo de 13 meses de 2.149 dólares, y la confianza de los inversores también se vio sacudida por un reciente hackeo de 1.500 millones de dólares en la bolsa Bybit. La producción manufacturera de Tailandia se contrajo menos de lo esperado en enero, cayendo un 0,85% interanual frente a una caída prevista del 2,55%. Aunque marcó el sexto mes consecutivo de contracción en términos anuales, la producción aumentó un 8,7% desde diciembre. El Ministerio de Industria mantuvo su pronóstico de crecimiento de la producción del 1,5% al ​​2,5% este año, citando las medidas de estímulo del gobierno, el fortalecimiento de las exportaciones, el turismo y el reciente recorte de la tasa de interés del banco central.

