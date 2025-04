El sentimiento del mercado es ligeramente más positivo hoy, aunque el calendario macroeconómico es muy ligero y es improbable que impulse movimientos importantes en los mercados financieros. Los inversores mantienen la esperanza de que los aranceles del 50% a China, anunciados por el presidente Trump, no entren en vigor antes del 9 de abril y de que ambos países finalmente lleguen a un acuerdo. Sin embargo, los comentarios recientes de China no son muy optimistas respecto a tal resultado. Hoy, el Ministerio de Comercio de China declaró que nunca aceptaría un chantaje. En tal escenario, los temores del mercado podrían resurgir rápidamente si no se observan indicios de progreso en las negociaciones entre Washington y Pekín. Calendario de datos macroeconómicos: 10:00: Francia, Balanza comercial: -5.650 millones de euros frente a los -6.540 millones de euros previstos

15:00: Canadá, PMI Ivey: 53,2 frente a los 55,3 previstos

21:40: Estados Unidos, Inventarios de petróleo crudo API: lectura anterior: +6,03 millones de barriles Discursos de los bancos centrales: 10:30: Luis de Guindos (Banco Central Europeo)

19:00: Mary Daly (Reserva Federal)

