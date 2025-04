Hoy a las 22:00 conoceremos la tan esperada lista de aranceles establecida por la administración Trump. Previamente, se publicarán el primer informe del mercado laboral de marzo, el ADP y los pedidos de bienes duraderos. En las últimas semanas, los mercados financieros han estado prácticamente dominados por los nuevos anuncios sobre los niveles arancelarios de EE. UU, por lo que el día de hoy es clave para el comportamiento futuro de los mercados financieros. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Llegan los aranceles de Trump Hoy se espera recibir la lista final de aranceles, que, según la administración Trump, pretenden actuar como un límite. Según el secretario del Tesoro estadounidense, Bessent, estos aranceles representarán un nivel máximo, y los países afectados podrían tomar medidas para reducirlos posteriormente. Este es probablemente el evento más importante desde la investidura de Donald Trump como presidente en enero de este año. Además, también recibiremos datos del mercado laboral. Se espera que el informe de ADP muestre un ligero aumento a 115.000, en comparación con la caída a 77.000 del mes pasado. Poco menos de dos horas después, conoceremos el informe de pedidos de bienes duraderos de EE. UU. de febrero. Calendario detallado del día: 12:30, Zona Euro - discurso de Schnabel del BCE

14:15 Estados Unidos - Datos de empleo de marzo: Cambio de empleo no agrícola de ADP: pronóstico: 118.000; anterior: 77.000;

14:00, Estados Unidos - Bienes duraderos de febrero: Pedidos de fábrica sin transporte: pronóstico: 0,7 % intermensual; anterior: 0,2 % intermensual; Pedidos de fábrica: pronóstico: 0,5 % intermensual; anterior: 1,7 % intermensual; Bienes duraderos sin defensa: pronóstico: 0,8 % intermensual; anterior: 0,8 % intermensual; Bienes duraderos sin transporte: anterior: 0,7 % intermensual;

16:00, Zona Euro - Intervención de Lane, del BCE

16:30, Estados Unidos - Datos de la EIA: Existencias semanales de destilados de la EIA: anterior: -0,421 millones; Inventarios de petróleo crudo: pronóstico: -0,400 millones; anterior: -3,341 millones; Inventarios de gasolina: anterior: -1,446 millones;

20:45, Zona Euro - Intervención de la presidenta del BCE, Lagarde

22:00 Estados Unidos - Intervención del presidente estadounidense Trump, nueva ronda de aranceles - "Día de la Liberación"

