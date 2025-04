¿Cómo aprovechar la guerra comercial de Estados Unidos?

Tras la decisión del gobierno estadounidense de imponer aranceles sobre el resto del mundo, los inversores se preguntan dónde deben invertir. Un entorno de guerra comercial, crisis económica o posibles recesiones no siempre indica un contexto negativo para los mercados, en su mayoría supone un nuevo entorno de oportunidades. Pero ¿cómo aprovecharlas? ¿Por qué estamos en una guerra comercial? Desde la llegada de Donald Trump a la presidencia en enero, el panorama global ha cambiado drásticamente. Las negociaciones para el fin de la guerra en Ucrania, la escalada del conflicto en Israel, el auge de la inteligencia artificial y la amenaza de aranceles masivos han redefinido el equilibrio mundial. Estos cambios en el paradigma mundial nos han hecho preguntarnos cómo hemos llegado a este punto y qué podemos esperar del futuro. Como ya bien es conocido, Trump tiene intención de recuperar la posición de dominio mundial de la que gozaba Estados Unidos a principios de siglo y que ha ido perdiendo a lo largo de las décadas, cediéndole posiciones estratégicas en el comercio internacional a China y Europa. Este año, el presidente tratará de revertir la situación. Desde su nombramiento ha dejado constancia de su fuerte apuesta por la reindustrialización del país y la recuperación de su presencia en los mercados internacionales. Pretende recuperar la independencia comercial respecto al resto de potencias y reducir sus balances comerciales con el resto del mundo, a costa de las economías que sean necesarias. Entonces ¿qué supone la guerra comercial? La guerra comercial impulsada por Donald Trump será decisiva para el futuro de la economía global y cuyas repercusiones aún son difíciles de calcular. Lo que sí sabemos es que podría ralentizar el crecimiento económico y avivar la inflación a nivel global. Pero el impacto no será solo económico, la creciente incertidumbre amenaza con escalar las tensiones geopolíticas, abriendo un escenario de inestabilidad sin precedentes en el comercio mundial. Así pues, la postura proteccionista de la administración estadounidense amenaza con dinamitar el orden económico establecido tras los acuerdos de Bretton Woods al final de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuál es el objetivo de Donald Trump? El objetivo principal de Donald Trump es la reindustrialización de Estados Unidos y la recuperación de su posición en los mercados globales. El presidente confía en que el proteccionismo de su industria nacional le permitirá desarrollarla y convertir su industria en la más competitiva y demandada del mundo. ¿Lo conseguirá? Todo dependerá de la calidad y de los clientes. Actualmente, el presidente no está haciendo muchos amigos en el marco geopolítico y eso puede llevarle a un aislamiento mundial. Además, el proteccionismo no es conocido por fomentar el desarrollo y la competencia, por lo que a largo plazo no promueve la mejora e innovación. ¿Serán capaces de evitar esta consecuencia? ¿Cómo han respondido el resto de países ante la amenaza de la guerra comercial? La inmensa mayoría de países afectados por los aranceles de Trump ha tomado medidas similares, devolviendo el trato recibido. Europa y China son las principales potencias que se han plantado ante el presidente Trump, y nadie está dispuesto a competir en desventaja. El problema principal reside en encontrar el equilibrio entre las potencias y sus acuerdos bilaterales. Europa y Estados Unidos llevan décadas siendo socios comerciales y de seguridad. ¿Será esta guerra comercial el final de dichos acuerdos? Por otro lado, China y Estados Unidos, a pesar de aparentar ser competidores férreos, mantienen numerosos acuerdos comerciales y una competencia no bélica en el comercio internacional. Estas posiciones parecen estas diluyéndose y convirtiéndose en posiciones de mayor confrontación. Pero ¿serán los productos americanos capaces de competir con la industria china? Cómo invertir durante la guerra comercial Independientemente de la potencia que logre posicionarse por delante del resto en esta guerra comercial, los inversores pueden aprovechar las diferentes oportunidades que nos brindan los mercados en esta guerra comercial. Ante la incertidumbre que engloban los aranceles, los mercados han sufrido caídas continuadas en los primeros meses del año, pero ese escenario también puede resultar una oportunidad de ganancias para los inversores. Cómo invertir si creo que Estados Unidos ganará la guerra comercial En el caso de querer invertir en los mercados estadounidenses, los inversores pueden aprovecharse de ETFs como el Core S&P 500 (IDUS.UK) o el iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS (IUSE.UK). Los inversores también pueden invertir en los diferentes ETFs de los sectores que crean que se verán afectados. En caso de que Estados Unidos gane la guerra comercial, el sector del automóvil, algunas materias primas como el acero o el aluminio, o el sector de defensa podrían verse beneficiados. Los Planes de Inversión pueden resultar un instrumento idóneo para plantear la estrategia de inversión de cara a la guerra comercial ya que se pueden incluir hasta nueve ETFs en cada uno de ellos con la diversificación necesaria para obtener rendimientos positivos. Cómo invertir si creo que Estados Unidos perderá la guerra comercial Si por el contrario los inversores consideran que Estados Unidos se verá perjudicado por la imposición de los aranceles y creen que el resto del mundo saldrá beneficiado de esta guerra comercial, hay ETFs como el Xtrackers MSCI World ex USA (EXUS.DE) en el que se encuentran las mejores acciones del mundo excluyendo a las americanas. Mediante los ETFs que excluyen a Estados Unidos los inversores pueden optar por una gran diversificación apoyada en una divisa que en caso de perder peso Estados Unidos, se verá beneficiada. Además, también existen otros ETFs que permiten replicar a la inversa los índices sobre los que se basan y le dan la oportunidad a los inversores de ir en contra de aquel mercado que consideren que va a perder la guerra comercial. En ese sentido, los inversores que quieran invertir en contra del rendimiento del índice americano S&P 500 pueden optar por incluir el ETF Xtrackers S&P 500 Inverse Daily Swap (DXS3.DE) en su plan de inversión. Dentro del mercado existen productos tanto para aquellos que quieren apostar por Estados Unidos como para quienes creen que serán otros países los vencedores de esta guerra comercial. En XTB, además, nuestros usuarios cuentan con la posibilidad de crear planes de inversión, una herramienta con la que podrán invertir en distintos ETFs de forma completamente personalizada, programando las aportaciones desde tan solo 15 euros al mes. De este modo, podrán adaptar diferentes estrategias según las expectativas que tengan del mercado.

