Los nuevos máximos de Nvidia impulsan a los mercados

La sesión asiática ha cerrado la mañana con un signo mixto. Mientras el Nikkei de Japón recuperó algo de terreno después de la caída de ayer, el Hang Seng de China extendió las pérdidas en otro 1,7%. De momento los mercados siguen considerando que las medidas de estímulo fiscal y monetario del gigante asiático no son suficientes, esperando que puedan adoptar nuevas ayudas en la economía, lo cual sumado a las preocupaciones sobre las medidas proteccionistas que Donald Trump que pueda implantar en unos días, están limitando uno de los peores arranques bursátiles en la bolsa de China en los últimos años. En cualquier caso, las acciones tecnológicas han sido las que mejor comportamiento han obtenido durante la sesión gracias al impulso positivo de Nvidia, después de que su CEO, anunciara unas nuevas tarjetas gráficas junto con los chips Blackwell de la compañía en la feria comercial CES en Las Vegas, renovando el optimismo sobre la demanda de IA. Estas nuevas noticias han impulsado la cotización de la tecnológica a sus máximos históricos. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Los proveedores de chips de Nvidia, Tokyo Electron, Advantest, Disco. y Lasertec subieron al menos un 6%. En Taiwán, el socio de ensamblaje de Nvidia, Hon Hai Precision Industry, subió hasta un 4,1%, mientras que Taiwan Semiconductor Manufacturing subió hasta un 3,1%. Datos más importantes de hoy La atención de los inversores se centra hoy en los datos del IPC de Suiza, Francia y la zona euro, así como en los datos del IMS para el sector servicios de EE. UU. Los inversores también pueden prestar atención a la publicación de los datos JOLTS del mercado laboral. Especialmente importante será la publicación sobre la evolución de los precios en Europa, en un momento en el que Alemania ha presentado un crecimiento superior al esperado, y cuando se esperan recortes de tipos agresivos por parte del BCE en los próximos meses.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "