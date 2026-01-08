Leer más
04:12 · 8 de enero de 2026

Los pedidos de fábrica de Alemania aumentaron inesperadamente en noviembre

Los pedidos de fábrica en Alemania aumentaron en noviembre; los economistas esperaban una caída:

  • Los pedidos de fábrica aumentaron un 5,6 % intermensual (estimación: -1,0 %) en noviembre frente a octubre, cifra revisada al -1,6 % (octubre: -2,0 % a -0,5 %).
  • El Ministerio de Economía estimó un rango entre el 0,5 % y el 1,0 %; en octubre, el crecimiento fue del 3,8 % interanual (estimación: -0,7 %).
  • Excluyendo los pedidos al por mayor, los pedidos de fábrica aumentaron un 0,4 % intermensual.
  • Los pedidos totales de fábrica aumentaron al ritmo más rápido intermensual desde diciembre de 2024.
