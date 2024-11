Los mercados se centran en un viernes ajetreado de publicaciones económicas, con lecturas preliminares del PMI en Europa y EE. UU. que brindan una nueva perspectiva sobre el impulso económico. Las ventas minoristas del Reino Unido y los datos del PIB alemán marcan la pauta en las primeras operaciones, mientras que el sentimiento del consumidor de Michigan en EE. UU. será seguido de cerca por las expectativas de inflación. Los banqueros centrales siguen activos con la presidenta del BCE, Lagarde, y varios miembros de la junta directiva programados para hablar, mientras que Bowman de la Fed cierra la semana. Los mercados digieren los datos del IPC de Japón publicados anteriormente que muestran una inflación básica del 2,3% interanual en octubre. Publicaciones de datos económicos 08:00 Ventas minoristas del Reino Unido (octubre)

08:00 PIB alemán (tercer trimestre)

09:15 Datos PMI Francia (noviembre)

09:30 Datos PMI Alemania (noviembre)

10:00 Datos PMI Eurozona (noviembre)

10:30 Datos PMI Reino Unido (noviembre)

14:30 Datos económicos de Canadá

14:45 Datos del PMI de EE. UU. (noviembre)

16:00 Confianza del consumidor de Michigan en EE. UU. (noviembre)

18:00 Recuento de plataformas de Baker Hughes en EE. UU.

Discursos de los bancos centrales 08:30 Lagarde, presidenta del BCE

08:30 De Guindos, del BCE

11:15 Tuominen, del BCE

13:00 Nagel, presidente del BCE, Buba

15:45 Schnabel, del BCE

23:15 Bowman, de la Fed

