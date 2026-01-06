Los PMIs europeos son ligeramente más débiles de lo esperado; España destaca positivamente 🔎

08:15 (BST) – España | PMI de diciembre
-
PMI Servicios HCOB España: 57,1 (est.: 54,8; prev.: 55,6)
España fue el claro mejor desempeño regional, con el PMI de servicios alcanzando un máximo de 12 meses y apoyando un sólido crecimiento compuesto. La inflación de precios de insumos volvió a repuntar, reflejando mayores presiones de costos impulsadas por servicios, mientras que la perspectiva para 2026 se mantiene constructiva.
08:45 (BST) – Italia | PMI de diciembre
-
PMI Servicios HCOB Italia: 51,5 (est.: 54,2; prev.: 55,0)
-
PMI Compuesto HCOB Italia: 50,3 (prev.: 53,8)
El PMI de Italia mostró que el crecimiento siguió siendo ligeramente positivo, pero perdió impulso. La actividad de servicios se desaceleró con fuerza, aunque los nuevos negocios aumentaron con solidez gracias a la demanda interna.
08:50 (BST) – Francia | PMI de diciembre
-
PMI Compuesto HCOB Francia: 50,0 (est.: 50,1; prev.: 50,4)
-
PMI Servicios HCOB Francia: 50,1 (est.: 50,2; prev.: 51,4)
El PMI compuesto de Francia señaló estancamiento. La actividad en servicios se aplanó y la demanda permaneció prácticamente sin cambios, con debilidad en pedidos de exportación. Las presiones de precios se moderaron significativamente, limitando el poder de fijación de precios y llevando a algunas empresas a ofrecer descuentos, lo que subraya un entorno doméstico frágil.
08:55 (BST) – Alemania | PMI de diciembre
-
PMI Servicios HCOB Alemania: 52,7 (est.: 52,6; prev.: 53,1)
-
PMI Compuesto HCOB Alemania: 51,3 (est.: 51,5; prev.: 52,4)
Alemania mantuvo la expansión en servicios, aunque con menor ritmo y un avance moderado de los nuevos negocios. La confianza empresarial se deterioró y las expectativas a un año cayeron a su nivel más bajo desde abril, apuntando a un tono más cauteloso.
09:00 (BST) – Zona euro | PMI de diciembre
-
PMI Servicios HCOB Zona Euro: 52,4 (est.: 52,6; prev.: 53,6)
-
PMI Compuesto HCOB Zona Euro: 51,5 (est.: 51,9; prev.: 52,8)
El PMI compuesto de la zona euro mostró que el crecimiento se desaceleró a un mínimo de tres meses, ya que la demanda de bienes y servicios se debilitó hacia el cierre del año. En términos generales, la economía sigue en expansión moderada, pero la persistencia de una inflación impulsada por los servicios ayuda a explicar la cautela del BCE a la hora de aplicar nuevos recortes de tasas.
09:30 (BST) – Reino Unido | PMI de diciembre
-
PMI Servicios S&P Global Reino Unido: 51,4 (est.: 52,1; prev.: 51,3)
-
PMI Compuesto S&P Global Reino Unido: 51,4 (est.: 52,1; prev.: 51,2)
El PMI compuesto del Reino Unido reflejó un crecimiento apenas marginal de la actividad empresarial, con una expansión inferior a la estimación preliminar y por debajo del ritmo observado durante gran parte del segundo semestre del año.
En conjunto, los PMI de la zona euro apuntan a una expansión más lenta pero aún positiva, con el sector servicios sosteniendo el crecimiento y un leve repunte de las presiones de costos, aunque el impulso se enfría en algunas economías del bloque.
_______
Calendario económico: Nóminas no agrícolas de EE. UU. y decisión de la Corte Suprema sobre aranceles🗽
Débiles datos macroeconómicos de Alemania 🚨Sube el IPC noruego
Resumen de la mañana: las empresas de pequeña capitalización ganan protagonismo
Previa de los datos del NFP: qué esperar del dato de empleo y su impacto en los mercados
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "