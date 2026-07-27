Los precios del gas europeo caen un 7,5%

Los precios del gas natural en Europa (el índice de referencia neerlandés TTF) registraron un fuerte descenso el lunes. El contrato con vencimiento más próximo llegó a perder hasta un 8,5%, bajando momentáneamente por debajo de los 58 €/MWh. La semana pasada, el precio cerró en varias ocasiones por encima de los 60 €/MWh. Aunque los máximos diarios de marzo fueron superiores, al cierre de la semana pasada se alcanzó el nivel de cierre más alto desde 2023.

¿Está justificado el optimismo del mercado del gas natural en Europa?

A corto plazo, la caída de los precios del gas natural supone un alivio, pero los fundamentos del mercado a largo plazo exigen mantener una gran cautela:

Desescalada temporal: La suspensión de los combates ha dado un respiro al mercado y ha reducido la preocupación por una interrupción inmediata del suministro procedente del Golfo Pérsico.

Dirección del GNL estadounidense: Las diferencias de precios hacen que actualmente sea más rentable enviar gas natural licuado (GNL) desde Estados Unidos a Europa que a Asia, lo que podría favorecer el suministro al Viejo Continente.

Precios todavía elevados: A pesar de la caída del lunes, el gas en Europa sigue siendo más de un 80% más caro que antes del inicio del conflicto en febrero y un 100% superior al nivel registrado a comienzos de año.

Bajos niveles de almacenamiento: Los niveles de almacenamiento de gas en Europa se sitúan actualmente en torno al 55% , frente a una media de los últimos cinco años cercana al 71% .

Descenso de las importaciones de GNL: El volumen medio de importaciones de GNL a Europa en los últimos 30 días es un 23% inferior a la media de los últimos cinco años.

Cautela de los proveedores: QatarEnergy está ofreciendo subarrendar sus buques hasta finales de octubre, lo que sugiere que no existe prisa por restablecer completamente el tráfico en el Golfo Pérsico.

Fuente: Bloomberg Finance LP

El llenado de los almacenamientos de gas en Europa se sitúa en el 55%, un nivel muy similar al de 2021, cuando los precios alcanzaron los 100 €/MWh en septiembre.

¿Existe riesgo de volver a los 100 €/MWh?

El riesgo de un nuevo repunte brusco de los precios (incluida la posibilidad de volver a probar niveles más elevados) sigue siendo muy alto. El llenado de los almacenamientos no está acelerándose y las perspectivas de nuevas importaciones siguen siendo limitadas.

Fragilidad del alto el fuego: La caída actual de los precios se debe a la suspensión de los ataques, no a un acuerdo de paz duradero. Como señalan los analistas de Citigroup, el mercado es extremadamente sensible y cualquier noticia puntual puede cambiar inmediatamente la tendencia.

Carrera contrarreloj antes del invierno: El lento ritmo de llenado de los almacenamientos ( 55% ) junto con las dificultades logísticas generan el riesgo de que Europa no consiga recuperar sus reservas antes de la temporada de calefacción.

Mayor consumo en verano y competencia con Asia: Las olas de calor en Europa y Asia incrementan la demanda energética (especialmente por el uso del aire acondicionado), lo que intensifica la competencia por los cargamentos de GNL disponibles en el mercado al contado.

Fuente: Bloomberg Finance LP

El comportamiento actual de los precios del gas es muy similar al observado en 2021, cuando alcanzaron los 100 €/MWh en septiembre.

Los precios del gas son clave para la economía europea

Aunque el consumo de gas aumenta de forma muy significativa durante la temporada de invierno y esta materia prima se utiliza principalmente para calefacción en ese periodo, una gran parte de la industria europea depende del gas. Esto provoca un importante incremento de los costes y una reducción de la competitividad (especialmente en sectores como la petroquímica o la refinación de metales).

En consecuencia, los términos de intercambio del euro están prácticamente correlacionados al 100% con el precio del gas, lo que provoca grandes variaciones en el par EUR/USD.

Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

TTF y euro-dólar desde 2025. Cabe destacar que dichos niveles en 2025 nos dieron al EUR/USD una paridad muy cercana.

Fuente: xStation5

Cotización del gas natural europeo

El TTF está experimentando una corrección hoy, deteniéndose cerca del retroceso de 23,6. El soporte clave se encuentra en 52 EUR/MWh.