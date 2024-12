Los precios del Gas Natural suben un 8%

📈U.S. temperature forecasts lower than expected in early January support natural gas prices Los contratos de futuros basados ​​en el precio del gas natural están subiendo casi un 8% en las primeras operaciones del lunes después de que la NOAA informara pronósticos meteorológicos actualizados que apuntan a temperaturas significativamente más frías en los EE. UU. de lo que se esperaba anteriormente. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Los meteorólogos esperan un enfriamiento significativo en la Costa Este con una probabilidad cercana al 95%. Los datos podrían aumentar la demanda de combustibles para calefacción y aumentar el funcionamiento de las centrales eléctricas. Se espera que estas temperaturas por debajo de lo normal persistan al menos hasta mediados de febrero. Fuente: Bloomberg Financial LP El Gas Natural comenzó a cotizar con un gap alcista alcista, que con su rango eliminó los picos locales registrados en noviembre pasado. Desde una perspectiva técnica, el commodity ha mantenido una tendencia alcista estable durante todo el tiempo. Fuente: xStation

