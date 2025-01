Los principales bancos informan sus resultados del cuarto trimestre de 2024 antes del IPC

La siguiente noticia se actualizará a medida que otros bancos publiquen sus informes trimestrales. A medida que el sector financiero concluye la temporada de resultados del cuarto trimestre, JPMorgan Chase, Wells Fargo y Bank of New York Mellon han informado de sus resultados como primeros, ofreciendo información crucial sobre el desempeño del sector bancario en medio del cambiante panorama económico. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil JPMorgan Chase & Co. (JPM.US) JPMorgan Chase tuvo un sólido desempeño en el cuarto trimestre, superando las expectativas de los analistas en las métricas clave. El banco informó de unos ingresos ajustados de 43.740 millones de dólares, superando significativamente la estimación de consenso de 42.010 millones de dólares. Los beneficios por acción alcanzaron los 4,81 dólares, lo que demuestra una rentabilidad sólida. JPM sube un 2 % en las operaciones previas a la apertura del mercado. Métricas clave de desempeño: Préstamos: $1,35 billones, cumpliendo con las expectativas

Provisión para pérdidas crediticias: $2,63 mil millones, menor a los $3,04 mil millones estimados

Rendimiento sobre el capital: 17% (frente al 14,1% estimado)

Rendimiento sobre el capital común tangible: 21% (frente al 17,2% estimado)

Valor contable por acción: $116,07 El director ejecutivo Jamie Dimon destacó el sólido desempeño de la empresa en todas las líneas de negocio, destacando una fortaleza particular en: Comisiones de banca de inversión (hasta un 49%)

Ingresos de mercados (hasta un 21%)

Ingresos por pagos (alcanzando un récord de $18,1 mil millones para el año)

Crecimiento de la banca de consumo (2 millones de nuevas cuentas corrientes netas en 2024)

Gestión de activos y patrimonio (ingresos récord de $5,8 mil millones) Wells Fargo & Co. (WFC.US) Wells Fargo informó resultados mixtos para Cuarto trimestre de 2024, con un sólido margen de intereses, pero cierta presión sobre los ingresos y gastos generales. WFC gana un 2,5 % en las operaciones previas a la apertura del mercado. Métricas clave: Ingresos netos por intereses: $11.84 mil millones (superaron la estimación de $11.7 mil millones)

Ingresos: $20.38 mil millones (ligeramente por debajo de la estimación de $20.59 mil millones)

BPA: $1.43

Préstamos promedio: $906.4 mil millones

Ratio de eficiencia: 68% (superior al 64.9% estimado) Rendimiento del segmento de negocios: Ingresos de banca comercial: $3.17 mil millones

Ingresos de banca corporativa y de inversión: $4.61 mil millones

Ingresos de gestión patrimonial y de inversiones: $3.96 mil millones

Ingresos de banca y préstamos al consumidor: $8.98 mil millones Bank of New York Mellon Corp. (BK.US) BNY Mellon informó sólidos resultados para el cuarto trimestre, con importantes mejoras tanto en ganancias como en ingresos, impulsados ​​por ingresos por intereses y comisiones mejores de lo esperado. BK sube un 1.75% en las operaciones previas a la apertura del mercado. Aspectos destacados: BPA ajustado: 1,72 USD (frente a la estimación de 1,58 USD)

Ingresos totales: 4.850 millones de USD (un 11 % más que el año anterior)

Ingresos netos por intereses: 1.190 millones de USD (superó la estimación de 1.060 millones de USD)

Margen neto por intereses: 1,32 % (superó la estimación de 1,17 %)

Ingresos totales por comisiones y otros: 3.650 millones de USD (superó la estimación de 3.610 millones de USD) Gestión de activos y servicios: Activos bajo gestión: 2,03 billones de USD

Activos bajo administración: 52,1 billones de USD

Salidas netas: 15.000 millones de USD

Depósitos totales: 289.520 millones de USD Eficiencia operativa: Gastos no relacionados con intereses: 3.360 millones de USD

Rentabilidad del capital: 12,2 %

Ratio de capital ordinario de nivel 1: 11,2 %

Liquidez Índice de cobertura: 115 % El director ejecutivo Robin Vince destacó los exitosos esfuerzos de transformación del banco en 2024, destacando las mejoras tecnológicas que redujeron los costos de las unidades de operaciones de custodia en un 5 % y los costos de los servicios de fondos tradicionales en un 15 %. La plataforma de inteligencia artificial del banco, Eliza, ahora respalda al 35 % de la fuerza laboral. Perspectivas del mercado y comentarios económicos El director ejecutivo de JPMorgan, Jamie Dimon, brindó información sobre el panorama económico y señaló: Resistencia continua en la economía estadounidense

Gasto saludable de los consumidores, incluso durante la temporada navideña

Optimismo empresarial mejorado

Preocupaciones inflacionarias en curso

Riesgos geopolíticos acentuados De cara a 2025, BNY Mellon espera: Un aumento porcentual de un dígito medio en los ingresos netos por intereses

Crecimiento continuo en los ingresos por comisiones

Beneficios continuos de las iniciativas de transformación tecnológica

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "