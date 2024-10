Los principales índices chinos caen por toma de ganancias y dudas sobre la efectividad de estímulos

El Shanghai Composite cayó un 2,55% para cerrar en 3.218 puntos, mientras que el Shenzhen Component registró una caída más pronunciada del 3,92%, cerrando en 10.061 puntos el viernes. Ambos índices marcaron una fuerte caída semanal debido a la toma de ganancias por parte de los inversores y a la creciente preocupación sobre la efectividad de los estímulos monetarios recientemente implementados para revitalizar el crecimiento económico de China. Factores clave detrás de la caída: Toma de ganancias: Los inversores aprovecharon para realizar beneficios tras los repuntes recientes en el mercado, lo que presionó a la baja los índices. Dudas sobre los estímulos: Persisten las preocupaciones sobre si las medidas de estímulo actuales, principalmente monetarias, serán suficientes para impulsar el crecimiento económico. Expectativa de un nuevo paquete fiscal: Los inversores esperaron con cautela la conferencia de prensa del Ministerio de Finanzas programada para el sábado, donde se especula que se anunciará un paquete de estímulo fiscal significativo, estimado entre 2 y 3 billones de yuanes. Este anuncio podría ser clave para la dirección futura del mercado. Facilidad de swap del banco central: El jueves, el banco central de China implementó una facilidad de swap por valor de 500 mil millones de yuanes, destinada a financiar la compra de acciones de instituciones financieras. Sin embargo, la efectividad de esta medida para mantener el impulso del mercado es incierta, ya que las recientes subidas de los mercados comenzaron a perder fuerza. Pérdidas notables entre las principales empresas: Contemporary Amperex : -6,3%

: -2,1% Shenzhen Infogem: -15,3% Estas caídas reflejan el nerviosismo del mercado respecto a los efectos a largo plazo de las medidas de estímulo, a la espera de que los funcionarios chinos anuncien nuevas estrategias que logren revitalizar el crecimiento económico.

