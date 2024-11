Los problemas de sobrecalentamiento de Nvidia ensombrecen las perspectivas de beneficios📉

Los informes recientes que revelan problemas de sobrecalentamiento en los nuevos bastidores de servidores Blackwell de Nvidia han hecho que las acciones de la compa帽铆a caigan un 3% en las operaciones previas a la apertura del mercado hasta los 137,92 d贸lares, lo que ensombrece el pr贸ximo anuncio de beneficios. El momento de este desaf铆o t茅cnico es particularmente significativo, ya que los inversores esperan el informe de beneficios del tercer trimestre de Nvidia en dos d铆as. DATOS CLAVE: Los bastidores de servidores Blackwell que contienen 72 chips enfrentan problemas de sobrecalentamiento que requieren m煤ltiples redise帽os

Se espera que los beeficios del tercer trimestre muestren un crecimiento de los ingresos interanual del 81% hasta los 32.800 millones de d贸lares

Las acciones han subido un 186,7% en lo que va de a帽o a pesar de los desaf铆os actuales Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Las complicaciones de ingenier铆a con Blackwell, que implican sobrecalentamiento al conectar varios chips en bastidores de servidores, han suscitado preocupaciones sobre posibles retrasos en la implementaci贸n. Sin embargo, Nvidia ha caracterizado estos problemas como iteraciones de ingenier铆a "normales y esperadas", enfatizando su colaboraci贸n continua con los proveedores de servicios en la nube. Esta perspectiva sugiere que los problemas pueden ser manejables en lugar de catastr贸ficos. La reacci贸n del mercado debe verse en el contexto m谩s amplio de la posici贸n dominante de Nvidia en hardware de IA. La compa帽铆a contin煤a aumentando con 茅xito la producci贸n de sus chips H100 y H200 actuales, manteniendo su liderazgo en el espacio de infraestructura de IA. Con una participaci贸n de mercado esperada del 66% para 2026 y una capitalizaci贸n de mercado de $ 3,48 billones, la fortaleza fundamental de Nvidia permanece intacta. 聽 Volatilidad impl铆cita despu茅s de las ganancias Fuente: Bloomberg El pr贸ximo informe de beneficios ser谩 crucial para dar forma al sentimiento del mercado. Los analistas anticipan resultados excepcionales, pero los inversores se centrar谩n especialmente en los comentarios de la gerencia sobre el cronograma de Blackwell y su estrategia para abordar los desaf铆os t茅cnicos. El entorno macroecon贸mico m谩s amplio, incluidas las pol铆ticas de tasas de inter茅s de la Reserva Federal, agrega otra capa de complejidad a la evaluaci贸n del mercado. Los datos hist贸ricos implican un movimiento potencial de un d铆a de hasta 8,78%, con una sorpresa de BPA promedio de 14,41%. Si bien la reacci贸n inmediata del mercado ha sido negativa, las perspectivas a largo plazo para Nvidia siguen estando respaldadas por una fuerte demanda de infraestructura de IA, proyectos de IA soberanos y expansiones de centros de datos. La capacidad de la empresa para mantener su trayectoria de crecimiento mientras resuelve estos desaf铆os t茅cnicos ser谩 clave para mantener la confianza de los inversores. La resoluci贸n de los problemas del servidor Blackwell y el pr贸ximo anuncio de beneficios probablemente crear谩n volatilidad de precios a corto plazo. Sin embargo, la respuesta del mercado depender谩 en 煤ltima instancia de la capacidad de la administraci贸n para demostrar que estos desaf铆os son, de hecho, obst谩culos de desarrollo normales en lugar de obst谩culos significativos para la estrategia de crecimiento de Nvidia. En las operaciones previas a la apertura del mercado, la acci贸n se mantiene cerca del nivel de retroceso de Fibonacci del 23,6% en $138,28. Una ruptura por debajo de este nivel podr铆a llevar a una nueva prueba de niveles de soporte adicionales. Fuente: xStation

"Este informe se proporciona s贸lo con fines de informaci贸n general y con fines educativos. Cualquier opini贸n, an谩lisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversi贸n o recomendaci贸n en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptar谩 responsabilidad por ninguna p茅rdida o da帽o, incluida, sin limitaci贸n, cualquier p茅rdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha informaci贸n. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Aseg煤rese de comprender los riesgos asociados. "