Los resultados de Alphabet impulsan a Wall Street

Alphabet obtuvo ingresos de 96.430 millones de dólares en el segundo trimestre de 2025, superando las previsiones (94.000 millones de dólares), con un beneficio por acción de 2,31 dólares frente a los 2,18 dólares previstos. Un aumento interanual del 14 % en los ingresos, especialmente en los segmentos de publicidad de Google Cloud y YouTube, y el aumento de las inversiones en inteligencia artificial a 85.000 millones de dólares, contribuyeron a una ligera subida de las acciones tras el anuncio. Tras la presentación, las acciones de Alphabet subieron un 1,7% en las operaciones fuera de horario, impulsando los futuros de Wall Street a nuevos máximos históricos. Otros resultados Tesla: En el segundo trimestre de 2025, Tesla registró ingresos de 22.500 millones de dólares, ligeramente por debajo de las previsiones de los analistas (22.740 millones de dólares), con un beneficio por acción de 0,40 dólares frente a los 0,43 dólares previstos. Los ingresos del segmento automotriz cayeron un 16 % interanual, pero la compañía inició la producción de un modelo más asequible y lanzó un servicio de robotaxi en Austin, lo que aumentó el optimismo de los inversores. Las acciones cayeron un 4,5 % en las operaciones posteriores al cierre. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil IBM: IBM reportó ingresos de 16.980$ millones en el segundo trimestre de 2025, superando las expectativas (16.590 millones de dólares), con ganancias por acción de 2,80$ frente a las proyectadas de 2,6$4. A pesar de los sólidos resultados, las acciones cayeron un 5% en las operaciones fuera de horario, aunque la compañía reafirmó su pronóstico de más de 13.500$ millones en flujo de caja libre para 2025. Noticias de la mañana ​La situación en el mercado asiático parece sólida, aunque no tan robusta como ayer. Los futuros de los índices estadounidenses registraron avances tras los sólidos resultados de Alphabet de ayer, pero hoy han bajado ligeramente. ​La. Los futuros de los índices estadounidenses registraron avances tras los sólidos resultados de Alphabet de ayer, pero hoy han bajado ligeramente. El PMI manufacturero preliminar australiano de julio se situó en 51,6, un aumento respecto al valor anterior de 50,6. El PMI de servicios también mostró crecimiento, subiendo a 53,8 desde el 51,8 anterior. El PMI manufacturero japonés de julio registró 48,8, por debajo del pronóstico de 50,2 y también del valor anterior de 50,1, lo que indica una contracción en el sector manufacturero. Donald Trump tiene previsto visitar la Reserva Federal hoy, lo que aumenta la incertidumbre sobre su conflicto con Jerome Powell. Cabe destacar que Trump será el cuarto presidente en visitar la sede de la Fed. Ayer surgió información que sugiere que Powell está siendo considerado por cargos de uso excesivo de fondos federales para una renovación de la sede central por valor de 2.500 millones de dólares. Bessent indica que el anuncio del nuevo jefe de la Fed se espera para diciembre o enero, lo que reduce en cierta medida el riesgo de una estructura de poder dual en la Fed. El dólar se depreció ligeramente frente al euro esta mañana. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se reunirá hoy con Xi Jinping. Von der Leyen indica que mejorar las relaciones con China es crucial, especialmente en medio de la incertidumbre comercial con Estados Unidos. La gobernadora del RBA, Bullock, confirmó una postura cautelosa respecto a los tipos de interés en Australia. Señaló, entre otras cosas, que el aumento del desempleo en junio estuvo en línea con las expectativas y que el mercado laboral sigue ligeramente sobrecalentado. Además, enfatizó que la inflación no ha caído tanto como se anticipaba, lo que pone en duda un recorte de tipos en agosto, aunque el mercado aún lo descontará. Cabe recordar que el RBA sorprendió en su última reunión al no recortar los tipos de interés Se han reportado tiroteos en la frontera entre Tailandia y Camboya. Debido a la tensa situación, Tailandia ha evacuado a 40.000 personas de las aldeas fronterizas. Materias primas y divisas Los metales preciosos continúan a la baja ante una ligera mejora en la confianza del mercado. El oro ha bajado un 0,2%, mientras que el paladio ha caído hasta un 1,5%. Los precios del petróleo han subido ligeramente un 0,15%. Los precios del gas también subieron un 0,15% tras una fuerte caída durante la sesión de ayer. Goldman Sachs mantiene una perspectiva alcista sobre los precios de la gasolina para 2026. Estamos observando nuevas y fuertes avances en las monedas de las Antípodas, que también están vinculadas a la esperanza de acuerdos comerciales globales. El AUD/USD ha superado el nivel de 0,6600 y se encuentra en su nivel más alto desde noviembre de 2024.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "