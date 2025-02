Los resultados de McDonald's están por debajo de las previsiones 📊

McDonald's (MCD.US) ha informado de unos resultados del cuarto trimestre m谩s d茅biles de lo esperado. Tanto el crecimiento de los ingresos como los beneficios ajustados por acci贸n se situaron por debajo de las previsiones. No obstante, la acci贸n est谩 registrando beneficios en las operaciones previas a la apertura del mercado. Los ingresos de McDonald's en el cuarto trimestre ascendieron a 6.390 millones de d贸lares, lo que representa una disminuci贸n interanual de aproximadamente el 0,3% y se queda 50 millones de d贸lares por debajo de las estimaciones de consenso. El beneficio operativo mostr贸 una ligera mejora interanual, alcanzando los 2.870 millones de d贸lares. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil La empresa ha adoptado una agresiva estrategia de promoci贸n destinada a atraer a m谩s clientes. En el mercado estadounidense, este enfoque parece estar teniendo un impacto positivo, ya que McDonald's inform贸 de un aumento del tr谩fico de clientes en los restaurantes existentes. Sin embargo, las ventas comparables totales en el pa铆s disminuyeron un 1,4% (frente a una disminuci贸n esperada del 0,4%). Gracias a un crecimiento de las ventas comparables mayor de lo esperado en las franquicias internacionales (un aumento del 4,1 % interanual), las ventas comparables totales aumentaron un 0,4 % en el cuarto trimestre. Los inversores est谩n mostrando actualmente cierta confianza en la empresa a pesar del tono negativo general de los resultados. Si bien McDonald's est谩 luchando con la din谩mica del crecimiento de los ingresos, la reacci贸n inicial del mercado sugiere optimismo de que atraer nuevos clientes a trav茅s de promociones podr铆a convertirse en una tendencia m谩s fuerte, lo que en 煤ltima instancia ayudar铆a a la empresa a volver a mejorar su desempe帽o financiero. 聽Operaciones previas a la apertura del mercado de McDonald's. Fuente: xStation RESULTADOS DEL 4.潞 T24: Ingresos: 6.390 millones de d贸lares, -0,3 % interanual (estimaci贸n: 6.450 millones de d贸lares)

