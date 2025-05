Los semiconductores y la IA al alza; las acciones de Nvidia suben otro 3% 📈

Las acciones vinculadas a la inteligencia artificial y a los semiconductores registran un notable repunte antes de la apertura de Wall Street, prolongando un s贸lido rally tras una reciente ca铆da generalizada del mercado, luego de que el presidente de EE. UU., Donald Trump, asegurara compromisos por 600.000 millones de d贸lares por parte de Arabia Saudita para empresas tecnol贸gicas estadounidenses durante una gira por los Estados del Golfo. Nvidia ha acordado vender cientos de miles de chips de inteligencia artificial en Arabia Saudita como parte de una asociaci贸n entre EE. UU. y el reino saud铆, lo que indica que la demanda por estos procesadores sigue creciendo. La compa帽铆a, junto con Advanced Micro Devices y Qualcomm, anunci贸 acuerdos con Humain, una startup de IA lanzada este lunes por un fondo soberano saud铆. Mientras tanto, las acciones de Super Micro Computer suben un 18鈥% en operaciones previas a la apertura. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formaci贸n Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Las acciones de Nvidia y AMD cotizan al alza en Europa antes de la apertura de Wall Street. Fuente: xStation

