Maersk cae un 7% tras el fin de la huelga de los estibadores estadounidenses en los puertos de la Costa Este 📉

Las acciones de las principales navieras europeas de contenedores, entre ellas la danesa Maersk (MAERSKA.DK) y la alemana Hapag-Lloyd (HLAG.DE), est谩n cayendo un 7% y un 12%, respectivamente, hoy, despu茅s de que los estibadores estadounidenses firmaran provisionalmente un acuerdo que suspende una huelga hasta el 15 de enero de 2025. Las acciones de la naviera israel铆 de contenedores ZIM Integrated Shipping (ZIM.US) tambi茅n est谩n bajando casi un 8% antes de la apertura de Estados Unidos. Como resultado, el mercado ya no espera una prima importante por los cuellos de botella en la cadena de suministro y est谩 vendiendo acciones de las compa帽铆as de contenedores que durante alg煤n tiempo parecieron ser posibles beneficiarias de la huelga.

Vemos que desde la segunda quincena de julio, las tarifas de flete para un contenedor est谩ndar de 40 pies han ca铆do con fuerza de casi $6.000 a alrededor de $3.500 en la actualidad. Como vemos a continuaci贸n, las tarifas "Este-Oeste" han estado cayendo casi continuamente durante los 煤ltimos dos meses, borrando casi por completo los aumentos causados 鈥嬧媝or el bloqueo del Mar Rojo.

Por un lado, esto parece "desinflacionario", por otro lado, puede interpretarse como una se帽al de una disminuci贸n en la demanda mundial de carga, lo que indica cierta desaceleraci贸n en el comercio mundial. Vale la pena se帽alar que las tarifas son extremadamente sensibles a peque帽os cambios.

Sin embargo, el Baltic Dry Index, que mide las tarifas de env铆o de productos secos a granel como mineral de hierro, cobre, trigo, etc., se recuper贸 durante las 煤ltimas semanas, impulsado por el est铆mulo chino y una mayor actividad de importaci贸n anticipada de China. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Fuente: Drewry MAERSKA.DK, intervalo D1 Las acciones de Maersk cayeron bruscamente despu茅s de alcanzar el rango superior del canal de precios descendente y nuevamente no lograron superar el promedio exponencial de 200 sesiones. El soporte clave ahora est谩 alrededor de DKK 8,000 por acci贸n. Fuente: xStation5 Acciones de Hapag-Lloyd, intervalo D1 y W1 Los niveles entre 120 y 135 鈧 por acci贸n (la l铆nea de cuello en una posible formaci贸n RGR) parecen ser clave para futuras reacciones de los precios. Fuente: xStation5 La acci贸n rebot贸 en la media m贸vil exponencial semanal de 200 sesiones (EMA200, l铆nea roja); es posible que veamos una formaci贸n de precio potencialmente bajista, similar a un patr贸n de cabeza y hombros (RGR). Fuente: xStation5

